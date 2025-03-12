美烏會談初步協商有進展 美國務卿強調基輔難以收回所有失土

烏克蘭和美國官員11日在沙烏地阿拉伯舉行會談，尋找終結俄烏戰爭的方法，並釐清推動與俄羅斯停火時可能做出什麼讓步。烏國官員透露，初步協商「充滿建設性」。

參加這場會談的官員有美國國務卿魯比歐，以及國家安全顧問沃茲（Mike Waltz），烏克蘭方面則由總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）領軍，澤倫斯基未參加協商。魯比歐會前表示，美國希望烏克蘭對外交解決方案做出明確承諾，曾被美國總統川普形容為前提條件的天然資源協議，不是會議協商主要議題。

魯比歐拒絕詳細說明雙方必須做出的讓步，但強調基輔當局將難以收回所有失土。目前俄羅斯占據烏克蘭約20%領土，包括2014年併吞的克里米亞，俄軍也持續在烏國東部頓內次克（Donetsk）地區推進。

魯比歐說：「我們必須了解烏克蘭立場，以及大致釐清烏國願意做出的讓步。除非雙方都退讓，否則戰火不會停歇，這場戰爭不會結束。」

葉爾馬克在會談開始不久後表示，初步協商充滿建設性，雙方朝創造既公正又持久的和平努力。不過，彭博資訊引述西方安全官員說法報導，俄羅斯總統普亭刻意在結束戰爭的協商前提出「獅子大開口」的要求，知道烏克蘭人和其他歐洲人可能無法接受，這將導致美國促成可靠停火協議的努力變得複雜。

就在烏克蘭和美國官員展開會談幾小時前，烏克蘭和俄羅斯再次交火。俄羅斯官員表示，防空系統擊落337架無人機，其中數十架瞄準莫斯科，是烏克蘭對俄國發動的無人機攻擊中，數量最多的一次。烏克蘭則指出，俄軍動用126架無人機和彈道飛彈攻擊烏國。

知情人士透露，川普本周將派遣中東特使威特科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科與普亭會面，盼藉此加速達成俄烏戰爭停火協議。魯比歐表示，目前沒有川普與普亭會面的計畫，但川普樂意與任何他認為能帶來好處的人會面。