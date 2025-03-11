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美烏沙國會談烏方直言具建設性 美國安顧問：正邁向成功

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿魯比歐（右）、國安顧問沃茲（左）11日在沙烏地阿拉伯吉達會晤烏克蘭代表團。路透
美國國務卿魯比歐（右）、國安顧問沃茲（左）11日在沙烏地阿拉伯吉達會晤烏克蘭代表團。路透

美國、烏克蘭官員11日在沙烏地阿拉伯的吉達展開會晤。美國有線電視新聞網（CNN）即時報導，與會的白宮國安顧問沃茲在當天會談的休息時間回應CNN提問時說，該會談正朝向成功。

沃茲和美國國務卿魯比歐11日會見烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克等烏方官員。葉爾馬克11日也說，和美方會談的起步非常具建設性，「我們正致力實現公正與長久和平」。

烏方代表團還包括外交部長西比哈和國防部長烏梅洛夫。雙方在吉達的麗思卡爾頓酒店會晤。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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