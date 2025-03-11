美卿認烏需犧牲土地換和平 俄持續收復庫斯克

美國國務卿盧比歐今天示意，俄烏止戰的協議裡雙方都需讓步，包含烏克蘭需犧牲2014年後遭俄方奪去的土地；與此同時俄軍正加緊收復庫斯克，削弱烏方談判籌碼。

美、烏高層訂11日在沙烏地會談，盧比歐（Marco Rubio）今天在飛往沙國吉達（Jeddah）的機上受訪。10天前烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普口角不歡而散，雙方原訂簽署礦產協議落空，爭執點之一是烏克蘭覺得美國在礦產協議內沒給出相應的安全保證。華府隨後暫停對烏軍援與情報共享。

● 俄同需讓步 但烏回不到2014年之前國土

盧比歐在機上告訴媒體：「我們在此要傳達的重要訊息是，烏克蘭準備好要做出艱難決定，一如俄羅斯也必須做出艱難決定來結束這場衝突，或至少以某種方式讓事情打住。」

紐約時報指出，盧比歐不願明說和平協議可能的輪廓，但再次強調雙方各讓一步，將是外交和談的重心。

他說：「我認為雙方都應認清，衝突化解無法靠軍事方案。俄羅斯無法征服整個烏克蘭，而烏克蘭在任何合理時間內也很難回復到2014年之前的國土狀態。」

華盛頓郵報指出，烏方由澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）率團，成員另有外長西比哈（Andrii Sybiha）、防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及總統辦公室副主任帕利薩（Pavlo Palisa）；美方除盧比歐，另有白宮國家安全顧問瓦爾茲（MichaelWaltz）與中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。

同樣赴沙的澤倫斯基則不出席美烏高層會談，而是在利雅德（Riyadh）與沙烏地的沙爾曼王儲（CrownPrince Mohammed bin Salman）會面。

● 美、烏各自的談判目標

美方暫停共享的情報類型包括供烏克蘭砲兵、無人機部隊評估目標和監控俄軍陣地、彈藥庫的衛星影像。美方還停止交付所剩約價值38.5億美元的各種軍事裝備，連在運送途中的武器也照樣暫停。相關援烏裝備都是前總統拜登任內所批准。

華爾街日報指出，川普表示他希望達成和平協議也預期烏克蘭能向俄國讓步，美烏之間另通過礦產協議，將烏國礦產資源的數十億美元收入歸美，補償戰爭3年多的援助。但川普並未具體說明希望俄國總統蒲亭也須做出哪些讓步。

澤倫斯基則表示願意簽署美烏礦產協議，並打算以烏克蘭取得的俄國土地（庫斯克）換取失土。然而隨俄國已加大攻勢逐出在庫斯克的烏軍，這項籌碼目前越來越不樂觀。此外澤倫斯基先前堅持，烏克蘭永不承認俄羅斯所佔得的烏東與烏南土地。

● 俄展開反攻 庫斯克烏軍被迫後撤

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述俄烏兩邊的軍事部落客報導，俄軍連日來在庫斯克反攻取得重大進展，逼迫烏軍防線節節後撤。俄軍正打算切斷從烏克蘭本土通往庫斯克的關鍵補給道路，意味庫斯克境內數千烏軍被包圍的風險日增。

烏克蘭去年8月發動突襲打入俄國庫斯克地區，一度佔領達1300平方公里土地，盼作日後與俄國談判籌碼。俄方去年秋冬以來陸續收復一半失地，過去一週更加大力道，烏軍被迫大舉後撤至目前在當地控制的主要城鎮蘇賈（Sudzha）。位於華府的戰爭研究所（ISW）9日評估，庫斯克烏克蘭控制區北面防線遭俄軍「擊潰」。

開源管道分析顯示，庫斯克的俄軍成功越境烏克蘭打擊烏軍側翼，想切斷在蘇賈烏軍的主要補給道路。上週末俄軍另從一條天然氣管線發起突擊，攻抵蘇賈外圍的工業地帶，在俄軍越過波約河（Psel River）後，烏克蘭棄守庫斯克控制區西側。

烏克蘭武裝部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今天否認庫斯克烏軍有被圍之險，稱局面已在控制中並重創俄軍。

軍事專家分析，加大攻勢盼收復庫斯克代表莫斯科開始認真看待和談。克里姆林宮多次表示，只要烏克蘭還佔據庫斯克地區，就不會與烏克蘭展開談判。

不過烏軍在頓巴斯（Donbas）的烏東戰線也有進展，在重要樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk,又名紅軍城）反攻俄軍陣地取得推進。俄軍過去6個月在烏東節節進逼，兵臨波克羅夫斯克城外。此外烏軍反攻捷爾任斯克（Dzerzhinsk,烏方稱為托列茨克Toretsk）也在部分戰線逼退俄軍。