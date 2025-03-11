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凱利挺烏克蘭遭馬斯克痛斥叛徒 凸顯美政治分歧

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
亞歷利那州民主黨聯邦參議員凱利。(美聯社)
亞歷利那州民主黨聯邦參議員凱利。(美聯社)

億萬富豪馬斯克和聯邦參議員凱利（Mark Kelly）今天在社群媒體上發生爭執，凱利因在一連串貼文中力挺烏克蘭和其人民，而被馬斯克貼上「叛徒」的標籤。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和路透社報導，凱利在9日的第一篇貼文中說，他週末前往這個飽受戰爭蹂躪的國家，在當地會見了軍人和醫療人員等，並重申自己不會放棄烏克蘭人民的承諾。他補充說，與俄羅斯的任何和平協議「都必須保障烏克蘭安全，而不是送給俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）的禮物」。

凱利還批評美國總統川普，說他「試圖削弱烏克蘭的力量」。

馬斯克今天在他旗下的社媒平台X上回應凱利的貼文時，痛斥他是「叛徒」，凸顯美國的政治分歧。

凱利回覆道：「叛徒？伊隆（馬斯克），如果你不明白捍衛自由是讓美國偉大和保障我們安全的基本原則，也許你應該把它留給我們這些明白的人。」

川普和副總統范斯（JD Vance）2月28日在橢圓形辦公室一場火爆會談中與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發生激烈口角，指責澤倫斯基自俄羅斯2022年侵烏以來，接受美國提供的巨額援助卻不知感恩。不久後，川普政府宣布暫停軍援烏克蘭。

凱利今天在國會山莊對記者發言時，也砲轟領導政府效率部（DOGE）的美國太空探索技術公司SpaceX創辦人馬斯克。

凱利說：「他大刀闊斧地整頓聯邦政府，為像他這樣的億萬富豪大幅減稅騰出空間。我向這個國家發誓，我執行過戰鬥任務，我在海軍服役了25年。在我看來，馬斯克信守的是對億萬富豪的誓言，讓他們的生活更加優渥，而不是為美國人民著想，也不是為退伍軍人。他不是一個認真的人，他應該回去造火箭。」

凱利還提到，川普政府暫停情報共享，削弱了基輔對俄羅斯的防禦能力。

他說：「如果他們沒有獲得所需，就會影響他們防禦攻擊的能力。這些攻擊發生在週五（7日）晚間和週六（8日），當時我人就在那裡。」這是凱利自2023年以來第3次造訪烏克蘭。

自本月6日以來，烏克蘭當局已通報多起俄羅斯攻擊事件，包括破壞烏克蘭能源和天然氣基礎設施，以及使用飛彈和無人機發動攻擊，造成至少14人死亡、37人受傷。烏克蘭當局說，俄羅斯連夜對基輔發動了更多空襲。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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