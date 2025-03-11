魯比歐：俄烏戰爭持續不利美國專注印太地區安全

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）10日啟程前往沙烏地阿拉伯，擬11日與烏克蘭官員舉行會談；魯比歐表示，俄烏之間的持續衝突不利於印太地區的安全，認為應盡早結束俄烏戰爭，讓美國得以更專注在印太地區。

魯比歐10日接受媒體訪問，被問及台灣近期對美國在烏克蘭議題上所表達的立場，以及美國與俄羅斯之間的對話表示擔憂，魯比歐說，他不認為烏克蘭的衝突有利於印太地區。

魯比歐說，俄烏戰爭轉走許多世界的時間、資源和注意力；魯比歐表示，美國每花一分錢、每花一分注意力在歐洲的戰爭上，都是無法投放在印太地區的資源。

魯比歐說，美國作為世界強國，具備能力同時應付歐洲和印太地區，但美國在資源和時間上仍有極限。如果可以為歐洲帶來和平，美國得以花費更多時間專注在印太地區之上。

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，雙方在白宮爆發爭執，導致雙方未能成功簽署礦產協議。魯比歐說，他對當時的情況感到不可置信。

魯比歐說，結果不該是這樣的，並指出，美方事前曾與烏方溝通，說明美國的立場。川普與澤倫斯基在白宮爆發爭執時，他非常驚訝，因為這完全不是他們事前討論過的；

不過，魯比歐說，美烏必須把事情拋諸腦後，盡其所能來結束戰爭，11日的會面最重要的就是釐清烏克蘭的立場，並希望看到烏克蘭有強烈的意願來停火，或結束這場衝突。

魯比歐指出，俄烏雙方必須了解到，不能用軍事來解決問題，俄國不可能征服烏克蘭全境，同時烏克蘭也難以強迫俄國歸還2014年之後取得的土地。雙方唯一的解決方法就是外交、坐上談判桌。

魯比歐強調，11日會議結果的好壞有可能決定美國是否重啟對烏克蘭的軍事援助；魯比歐也指出，烏克蘭正接收所有的軍事情報。

至於美國是否希望中國大陸為俄烏之間的和平扮演角色，包括維持戰後和平，或是協助重建？魯比歐說，現在還沒有人做出這項提議，但樂見所有國家，尤其是像是中國大陸這樣的大國，會為推進和平做出貢獻。