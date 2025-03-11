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捷克政府高層召開特別會議 強化國防續挺烏克蘭

中央社／ 布拉格11日專電
捷克總統帕維爾。中央社
捷克總統帕維爾。中央社

捷克總統帕維爾日前召開特別會議，並說隨著美國政策立場轉變，捷克與歐盟要更專注提升自身能力，並擁有一支現代化且能迅速應對的軍隊。總理費亞拉則強調，須確保主要政治勢力就加強安全達成共識，並意識到增加國防預算的必要性。

帕維爾（Petr Pavel）10日下午在布拉格城堡召開特別會議，與會者包括總理費亞拉（Petr Fiala）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）和國防部長切諾秋娃（JanaČernochová）。多方就當前國際局勢變化，討論捷克的安全與國防議題。

帕維爾在會後指出，鑒於美國在重要問題上變化立場，捷克和歐盟需要更關注如何提升自身能力。同時，與美國繼續保持緊密關係，維持跨大西洋聯盟仍是優先事項。

帕維爾認為，捷克要逐步增加國防開支，並建立現代化、具作戰能力的軍隊，這對防衛系統至關重要。他強調，國家安全不僅是依賴專業的安全部門，而應該成為整個社會的責任。

帕維爾表示，捷克將繼續支持烏克蘭，並確保烏克蘭能獲得穩定的和平，這也符合捷克的安全利益。

費亞拉表示，簡單來說，沒有安全，就無法實現任何目標。在當前複雜且嚴峻的國際形勢下，必須竭盡全力確保主要政治力量，在加強國家安全達成共識，並意識到增加國防預算的必要性，同時在基本議題上立場一致。

艾達莫娃表示，「我們正努力彌補捷克軍隊與整體防衛能力的長期不足。」然而這仍然不夠，未來仍需投入更多資源，但這不應僅是政府執政黨之間的協議，而必須獲得社會各界的廣泛共識。

維特齊則說，他堅信，每個人都在盡最大努力確保捷克的安全，並持續支持烏克蘭，「因為這符合我們的長遠利益」。

捷克為強化防衛以因應國際情勢，政府已在上週宣布，每年將增加GDP的0.2%用在國防支出，目標是在2030年將國防預算提高至GDP的3%。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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