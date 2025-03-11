傳美要烏割地、澤倫斯基下台

美國總統川普九日預告，美國和烏克蘭十一日在沙烏地阿拉伯會談「將取得重大成果」。美媒報導，川普想促使烏克蘭簽署礦產協議，還要確認烏克蘭總統澤倫斯基願意舉行大選卸下總統職務，並放棄領土向俄羅斯讓步。

川普九日結束佛州假期，在返回華府的空軍一號上表示，烏克蘭必須展現實現和平的希望，才能讓美國恢復援助，「我想烏克蘭會簽署礦產協議，但我期許烏克蘭希望真正的和平。目前烏克蘭還未表現出應有的程度，但我認為他們會的，我認為在接下來兩三天這一點將變得明顯。」

川普並未具體說明，烏克蘭要提供何種和平承諾美國才會恢復援助。被問到是否考慮恢復提供基輔情報時，川普說，「差不多」準備要解除烏克蘭共享情報禁令。

川普預計美烏本周在沙國高層會談將取得重大成果。美國國務卿魯比歐、國安顧問沃茲與特使將和烏克蘭國安顧問、外交部長和國防部長會面，討論俄烏和平的協議框架和初步停火，這將是澤倫斯基與川普於二月底在白宮公開爭執後，兩國修復關係的契機。

川普說：「我認為我們將在沙烏地取得理想成果。我認為烏克蘭會做得很好，我認為俄羅斯也會，我認為這周可能會發生一些重大事情。我希望如此。」

這項在沙國吉達的會談預計進行三天。美國官員指出，美方將藉這次會談評估，烏克蘭是否願意就結束戰爭向俄羅斯做出實質讓步，美方代表團也將觀察烏克蘭是否真的願意改善與川普政府的關係。

川普仍未承諾若烏克蘭與美國簽署礦產協議後會恢復軍事援助。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）九日稍早報導，華府官員表示，川普希望簽署協議讓美國取得烏克蘭礦產，但他更想見到澤倫斯基就俄烏戰爭和談態度有所變化，包括有意退讓把被占領土讓給俄國。川普還想促成烏克蘭舉行大選，讓澤倫斯基下台。

英國金融時報報導，瞭解會談籌備情況的官員透露，烏克蘭準備向俄羅斯提議部分停火，包括停止發動長程無人機與飛彈攻擊，並暫停在黑海的作戰行動，期盼會談取得進展讓美國恢復軍援和情報分享。

烏克蘭官員表示，烏國短期內首要之務是修補對美關係，兩名歐洲官員則說，烏克蘭把停火談判取得進展，作為美國恢復軍援和情報共享的交換條件。

美國上周起停止烏克蘭軍援及情報分享，俄國隨即加強攻勢。ＢＢＣ報導，俄軍已準備包圍七個月前攻入俄國庫斯克州的數萬烏軍，俄軍九日收復當地三個定居點。如果俄軍持續進軍，當地烏軍將被迫投降或撤退。

美國國會共和黨人正向白宮施壓，希望重啟烏克蘭軍援及情報分享；兩名官員表示，最快本周可望重啟武器運送及情報分享，特別是在澤倫斯基已宣布「準備好盡快走上談判桌」。澤倫斯基與其團隊表示，「準備在川普總統的強大領導下做事，取得持續的和平」。