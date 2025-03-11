切斷烏國星鏈？ 波蘭外長、馬斯克爆舌戰

波蘭外交部長席科斯基和馬斯克9日為烏克蘭使用星鏈一事爆發公開爭執，他認為烏克蘭可能需要烏克蘭可能需要星鏈的替代品；美國國務卿魯比歐也加入了這場口水戰，更使爭論升級。

這起事件起於馬斯克9日稍早在社群平台X上說，「我的星鏈系統是烏克蘭軍隊的骨幹。若我把它切斷，烏克蘭整個前線都會崩潰」。

席科斯基隨後回應，如果馬斯克決定關閉烏克蘭的星鏈服務，波蘭可能會尋找其他供應商。波蘭目前負擔烏克蘭的星鏈費用，該國數位部為了讓烏克蘭使用星鏈，一年支付約5,000萬美元。席科斯基說：「撇開威脅遭侵略的受害者的道德問題不談，如果SpaceX被證明是一家不可靠的供應商，我們將被迫尋找其他供應商。」

席科斯基的說法引來美國國務卿魯比歐反駁，表示這位波蘭外長「就是要挑起事端」，「沒人威脅要切斷烏克蘭的星鏈服務，波蘭應該「說聲謝謝，因為如果沒有星鏈，烏克蘭早就輸掉這場戰爭，俄羅斯人現在恐怕已經駐紮在波蘭邊境了」。魯比歐的言論獲得馬斯克的支持，他稱這位波蘭外交官是個「小人物」，並要他「安靜點」。不過，馬斯克後來又說，他不會關掉烏克蘭的星鏈服務。