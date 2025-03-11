波蘭外長為烏星鏈 槓上馬斯克

波蘭外交部長和科技富豪馬斯克九日針對烏克蘭使用SpaceX星鏈衛星網路爆發公開爭論，美國國務卿魯比歐也加入這場口水戰，使爭論升級。

馬斯克在社群平台Ｘ貼文說，「我的星鏈系統是烏克蘭軍隊骨幹。如果我把它切斷，烏克蘭整個前線都會崩潰」。

波蘭外交部長席科斯基回應說，如果馬斯克決定關閉烏克蘭星鏈服務，波蘭可能會尋找其他供應商。波蘭目前負擔烏克蘭的星鏈費用，一年支付約五千萬美元。

席科斯基表示，「撇開威脅侵略受害者的道德問題不談，如果SpaceX被證明是一家不可靠的供應商，我們將被迫尋找其他供應商」。

席科斯基的說法引來美國國務卿魯比歐反駁，表示波蘭外長「就是要挑起事端」，「沒有人威脅要切斷烏克蘭的星鏈服務」。

魯比歐說，波蘭應該「說聲謝謝，因為如果沒有星鏈，烏克蘭早就輸掉這場戰爭，俄羅斯人現在恐怕已經駐紮在波蘭邊境了」。

魯比歐的言論獲得馬斯克響應。馬斯克稱波蘭外長是「小人物」，要他「安靜點」，「波蘭只付了成本的一小部分。而且星鏈是無可替代的」。

席科斯基接著在回應貼文中感謝魯比歐，「確認英勇的烏克蘭軍人可依靠由美國和波蘭共同提供的重要網路服務，團結一致，歐洲和美國就能協助烏克蘭達成和平」。

美國總統川普已縮減對烏克蘭的支持，包括暫停軍事援助和切斷情報共享。馬斯克身為川普親信，同樣支持美國退出北約想法，表示「美國為歐洲的防禦埋單並不合理」。

歐盟領導人最近在布魯塞爾舉行緊急峰會，計畫大幅增加國防防衛支出，並開始尋找星鏈的替代方案。然而，要讓烏克蘭擺脫星鏈並不容易，因為這需要時間和資金。