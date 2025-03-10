快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

為躲無人機攻擊 俄軍用上驢和馬、烏軍推手推車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
為避免無人機攻擊，俄軍在烏東前線用馬與驢來載運軍需補給品和士兵。圖為烏克蘭士兵。美聯社
為避免無人機攻擊，俄軍在烏東前線用馬與驢來載運軍需補給品和士兵。圖為烏克蘭士兵。美聯社

為了對抗烏克蘭無人機隊的攻擊，俄羅斯在烏東前線集結了前幾個世紀的戰場主力：馬與驢，主要用來載運軍需補給品和士兵。牠們不是俄軍行動的核心，而是運用老式戰鬥方法來減少現代戰爭裡高科技武器對人員和車輛的殺傷力。

無人機的強大攻擊能力讓俄烏雙方都苦思因應之道，包括使用先進設備，像是雷射或電子干擾器，也有其他較現成粗糙的方式，像是用霰彈槍將半空中的無人機射下來，或將細網狀盾牌銲接到車上。

烏克蘭陸軍中士維齊連科說，他從無人機拍到的畫面看到俄軍騎馬時的反應是，「很有創造力」。他承認騎馬穿過森林，比車輛或摩托車簡單。

同樣的，維齊連科的部隊也會用手推車來往於前線，士兵走上數英里運送木材、補給品甚至是傷兵，好讓車輛遠離俄羅斯無人機的射程。

根據美國自然歷史博物館稱，戰鬥中使用馬匹可追溯到西元前1500年左右。美國入侵阿富汗時，曾有特種部隊使用過馬匹，但已開發國家的軍隊基本只將馬匹用於儀式活動。

上月，俄羅斯中將索伯列夫告訴一家親克里姆林宮的媒體，俄軍正在努力為部隊提供彈藥、設備和食物，物流用上驢和馬很正常，「死一頭驢，好過兩個人死在一輛運輸補給車裡」。

烏克蘭前線通常很像第一次世界大戰的前線，有泥濘不堪和老鼠橫行的戰壕，以及蜿蜒綿延的帶刺鐵絲網。技術有時也很陳舊。俄軍最近在烏東巴赫姆特區設置一條數據傳輸通道以保護路面車輛。

蘇格蘭聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩說，不確定這些方法是否為無奈之下的選擇。

不過，俄軍據傳現在90%的無人機都連上魚線般細長的光纖，不讓烏克蘭干擾其訊號。

維齊連科說，目前還沒聽說馬匹用在作戰攻擊，「但摩托車曾讓我們措手不及，所以誰知道呢？馬在野地跑得畢竟比人快」。

Telegram親俄羅斯頻道上張貼的照片顯示俄軍使用了馬匹。網路照片
Telegram親俄羅斯頻道上張貼的照片顯示俄軍使用了馬匹。網路照片

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

影／俄軍躲天然氣管包抄烏軍！爬15公里等4天 後方突圍烏兵棄械竄逃

雷虎迎營運爆發元年

路透：俄庫斯克境內烏軍幾乎被包圍 不利談判籌碼

俄對烏發動飛彈攻擊 川普：擬實施大規模金融制裁

相關新聞

美國擬藉3/11沙烏地會談 評估烏克蘭結束戰爭意願

美國國務卿盧比歐今天啟程前往沙烏地阿拉伯，即將與烏克蘭官員舉行會談，不具名官員透露，美方打算藉由這次會談評估，烏克蘭是否...

為躲無人機攻擊 俄軍用上驢和馬、烏軍推手推車

為了對抗烏克蘭無人機隊的攻擊，俄羅斯在烏東前線集結了前幾個世紀的戰場主力：馬與驢，主要用來載運軍需補給品和士兵。牠們不是...

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟站隊俄羅斯但他自認理解局勢

近日國際社會對於美國是否恢復對烏克蘭的援助激烈論辯，在這個背景下，美國總統川普的心腹馬斯克發文稱，結束俄烏戰爭的關鍵在於...

影／俄軍躲天然氣管包抄烏軍！爬15公里等4天 後方突圍烏兵棄械竄逃

莫斯科共青團員報報導，俄羅斯特種部隊8日對俄國庫斯克州、烏克蘭部隊占領的蘇賈地區（Sudzha）展開收復行動。俄軍秘密潛...

獨家專訪烏克蘭俘虜：被俄軍酷刑虐待，如今甘願重返戰場

根據烏克蘭檢察部門表示，自2022年的戰事以來，至少有147名被俘烏兵遭到處決，而單在2024便有127人，佔86%。聯合國人權理事會則指，至2024年8月至今年2月，記錄到俄方處決近79名烏克蘭戰俘，國際間認為不是單一事件，譴責俄方故意違反國際法。

川普開出新條件！要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，一名行政官員與一名美國官員透露，川普私下明確向助手表示，即便美烏簽署礦產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。