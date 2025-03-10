馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟站隊俄羅斯但他自認理解局勢

近日國際社會對於美國是否恢復對烏克蘭的援助激烈論辯，在這個背景下，美國總統川普的心腹馬斯克發文稱，結束俄烏戰爭的關鍵在於對烏克蘭寡頭實施重拳制裁，稱只要打擊烏克蘭前10大富豪，俄烏戰爭很快就會結束。這個說法和歐美目前聚焦制裁俄羅斯的舉措大相逕庭而，引發廣泛關注。

每日郵報報導，馬斯克9日在X發文表示：「對烏克蘭前10大寡頭實施制裁，尤其是那些在摩納哥坐擁豪宅的富豪，如此一來，衝突就會馬上結束。這就是解開俄烏難題的關鍵。」

這番言論挨轟對俄羅斯的侵略之舉表現得軟弱，甚至是站在俄羅斯的陣線。對此，馬斯克再度強調他個人在支持烏克蘭防衛的付出。

馬斯克回擊表示：「我在烏克蘭問題上幾乎是一對一和普亭單挑，我的星鏈系統是烏克蘭軍隊的中堅力量，只要我關閉星鏈，整個烏軍前線就會瓦解。」

此前，馬斯克對於有人質疑他做得不夠感到不滿，而他最新的言論更進一步表達對這場戰爭的挫敗感。

馬斯克寫下：「我厭惡的是，在這場僵局中，烏克蘭將不可避免地失敗，卻持續多年屠殺。任何真正關心、深思熟慮並理解局勢的人，都希望這場人道災難停止。和平，現在就該來！」

這是馬斯克迄今為止最明確的呼籲，要求立即結束戰爭，即使這意味著烏克蘭必須做出痛苦的讓步。