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川普稱美烏情報共享將復 烏F-16所需後勤傳斷供

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國很快會恢復向烏克蘭分享情報；與此同時，富比世（Forbes）雜誌披露，美方已局部暫停對烏軍F-16戰機的後勤維繫。

美國Axios新聞網報導，川普今天在空軍一號（AirForce One）上告訴媒體，美國即將恢復向烏克蘭分享情報。

當時機上一名記者問川普是否考慮解除對烏情報限制，川普回答「差不多了，真的差不多了」。

美、烏高層將於11日在沙烏地阿拉伯舉行重要會談，聚焦可能的俄烏停火。川普說他希望本週能在停火方面取得進展，也覺得美烏在沙國「會取得好結果」。

不過川普沒說美方會否恢復對烏軍援；美方一週前暫停向烏克蘭交付武器。

富比世雜誌指出，美方雖無法讓烏軍的F-16戰機「整個停擺」，但已暫停關鍵的雷達系統後勤。報導稱烏方可能用法國援助的幻象兩千（Mirage 2000）取代F-16。

烏克蘭空軍表示，法製幻象兩千戰機已在3月7日俄軍空襲時首度參戰，擊落部分來襲俄軍巡弋飛彈。

丹麥、荷蘭、挪威、比利時等一些歐洲國家2023年允諾提供85架堪用的F-16給烏克蘭，烏方已收到第一批18架，但已有一架疑遭自家防空飛彈連誤擊打落。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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