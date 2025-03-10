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俄軍躲天然氣管包抄烏軍！爬15公里等4天 後方突圍烏兵棄械竄逃

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
由於管內殘留天然氣，為了避免中毒，隊員均穿戴特殊防護裝備。圖／取自@otdelenie在X的照片
由於管內殘留天然氣，為了避免中毒，隊員均穿戴特殊防護裝備。圖／取自@otdelenie在X的照片

莫斯科共青團員報報導，俄羅斯特種部隊8日對俄國庫斯克州、烏克蘭部隊占領的蘇賈地區（Sudzha）展開收復行動。俄軍秘密潛入俄國經烏克蘭通往歐洲的天然氣管線，匍匐行進長達15公里，繞到烏克蘭防禦區後方，守株待兔4天後進行攻擊，前所未有地實行「管道奇襲」突破烏軍，嚇得烏軍驚慌竄逃。

俄軍近日宣布收復庫斯克3座村莊，迄今從烏軍手中奪回超過三分之二失土。

共青團員報引述俄羅斯軍事專家克里莫夫（Yevgeny Klimov）在Telegram披露的行動細節報導，此次行動由車臣特種部隊「阿赫馬特營」（Akhmat）及海軍陸戰隊共同執行，行進2天，並在管內守株待兔4天，等待最佳攻擊時機。

報導描述，儘管管內直徑很大，但人還是無法完全站立，因此隊員必須匍匐前進。

除此之外，由於管內殘留天然氣，為了避免中毒，隊員均穿戴特殊防護裝備。兩名少校消息人士描述：「在尋找氧氣和準備過程中，很多人健康受損。幾天來，我們一直在運作通訊、運水，住在這條管道裡。」

另外，俄軍還使用手推車向管內運送水和其他必需品。

根據克里莫夫的說法，直到「部分戰士甲烷中毒，水和食物所剩無幾，最終從敵人的背後發起攻擊」。

當時烏克蘭士兵被殺得措手不及，開始向管道投擲集束彈藥，但俄軍此時已經成功進入林地占據有利位置，引發烏軍恐慌竄逃，最終跑向蘇賈一處已毀壞橋梁，甚至丟下裝備，徒步逃亡。

克里莫夫透露，「所有特種部隊戰士都中毒了，還有些人陣亡，但他們完成了任務」，並大讚俄軍是英雄。

軍事專家阿列欣（Roman Alekhin）評估，俄軍利用天然氣管線滲透到烏軍後方，讓在庫斯克的烏軍形勢惡化，這次「管道行動」的風險可謂值得。

烏軍去年8月起發動襲擊，首度進占俄國庫斯克州部分土地，當時多數人認為烏軍此舉可迫使俄軍從烏東轉向回防，或烏方可以占領的俄國土地作為日後談判籌碼。但時至今日，烏軍戰況急劇惡化，有烏克蘭部落客稱，現在距離庫斯克州烏軍被包圍或被迫撤退已時日無多。

俄羅斯特種部隊8日對庫斯克展開收復行動，秘密潛入俄國經烏克蘭通往歐洲的天然氣管線，從後方突圍。圖／取自@otdelenie在X的照片
俄羅斯特種部隊8日對庫斯克展開收復行動，秘密潛入俄國經烏克蘭通往歐洲的天然氣管線，從後方突圍。圖／取自@otdelenie在X的照片

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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