川普開出新條件！要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，一名行政官員與一名美國官員透露，川普私下明確向助手表示，即便美烏簽署礦產協議，也不足以讓華府恢復對基輔的軍事和情報援助，還要確認烏克蘭總統澤倫斯基願意放棄領土向俄羅斯讓步，以及邁向舉行大選、卸下總統職務。

美國與烏克蘭預計11日將在沙烏地阿拉伯的吉達舉行會談，討論俄烏和平協議框架和初步停火。

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）被問及川普要求時表示，「誠如川普在國會演說朗讀澤倫斯基信函的內容，烏克蘭方面已經有所進展。期許下周在沙烏地的會議能聽到更多進展，希望最終能結束這場殘酷、血腥的戰爭」。

烏克蘭通訊社引述天空新聞網指出，華府斷供情報已經對烏克蘭前線造成影響，尤其是在俄羅斯庫斯克的反攻行動。同時，時代雜誌報導稱，由於美國暫停軍事援助，烏克蘭軍隊無法使用「一些最強大的武器系統」。

NBC News描述，俄羅斯也在上周加大對烏克蘭的攻擊，3月7日成為烏克蘭今年最多平民罹難的一天，絕大多數死傷位於烏東的頓內次克州（Donetsk）；而監察機構表示，烏克蘭2025年迄今傷亡數已經超過2024年。

對此，美國官員表示，美國並未發現暫停情報共享對俄羅斯攻擊產生直接影響。他們表示，這些大規模攻擊可能是在停止情報和援助之前就已經計畫好的。