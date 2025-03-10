修補與川普關係…美烏代表團 本周沙國會面

烏克蘭總統澤倫斯基八日任命外長、防長等部長組成高階代表團，十一日將在沙烏地阿拉伯會見美國代表，以尋求修補與川普政府的關係。他強調完全致力於烏美的建設性對話，希望討論必要決定和步驟並達成共識。

澤倫斯基在社群媒體Ｘ寫道，十日將在沙國會晤王儲穆罕默德．沙爾曼，翌日烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克、外長西比哈、國防部長烏梅洛夫及高階軍官帕利薩將與美方代表會面。

路透九日引述美國國務院聲明報導，國務卿魯比歐十至十二日訪問沙國吉達，將和烏方官員會談。另據美國自由歐洲電台／自由電台同日報導稱，美方代表有魯比歐、白宮國安顧問沃茲和川普的中東問題特使威科夫。

澤倫斯基說，烏克蘭自開戰以來就一直尋求和平，現在務實的停戰提議已在談判桌上。他還譴責俄軍對烏東殘酷的致命襲擊，反映出俄國根本沒考慮停戰。

澤倫斯基和美國總統川普二月廿八日在白宮會面時鬧翻後，川普切斷對烏軍援。美國科技富豪馬斯克九日直接在Ｘ寫道，要是他關閉旗下的星鏈衛星網路，前線的烏軍將崩潰。

共和黨籍聯邦參議員李麥克先在Ｘ寫道，不會再給烏克蘭一分錢；馬斯克回覆道，若對烏克蘭前十大寡頭權貴實施制裁，俄烏問題將立即畫下句點。

馬斯克還在回覆另一名網友時寫道，曾就烏克蘭問題向俄羅斯總統普亭提議「單挑」來解決，「我的星鏈系統是烏軍支柱。我關了它，那他們整個前線都會崩潰」。

另外，烏克蘭地方官員八日指稱當天俄軍攻勢在烏東及烏南造成至少廿三人死亡、五十多人受傷。烏克蘭九日又說俄軍夜間共派逾百架無人機空襲基輔等地。

俄軍八日則說已奪回維克托羅夫卡、尼科拉耶夫卡和斯塔拉雅．索羅齊納等三座俄國庫斯克州村莊。烏軍去年八月進攻該州，澤倫斯基將當地烏占區視為和談可能的籌碼，但近期隨著俄方反擊，俄軍已收復逾三分之二該州失土，烏占區從約一千三百平方公里縮減至約四百平方公里。

有親俄的戰爭部落客稱，俄軍特種部隊運用一條主要天然氣管道突襲在庫斯克州的烏軍；他們在該管道內行軍約十五公里，再從該州蘇賈鎮附近後方突襲烏軍，九日猛攻該鎮。