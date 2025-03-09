烏克蘭夜間發射無人機 深入攻擊俄羅斯境內工業設施

俄羅斯楚瓦士共和國（Chuvash）首長尼可拉耶夫（Oleg Nikolayev）今天在通訊軟體Telegram發布聲明指出，烏克蘭於夜間發射無人機襲擊當地一座工業設施，未造成人員傷亡。

路透社和基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，楚瓦士共和國位於俄羅斯窩瓦河（Volga River）地區，遇襲的油庫設施距離俄烏邊界約900多公里，這是迄今為止烏克蘭無人機對俄國的最深入打擊之一。

尼可拉耶夫還表示，緊急救難人員趕往楚瓦士共和國首府赤包沙里（Cheboksary）的事發現場。

尼可拉耶夫沒有進一步說明這次無人機攻擊的細節，襲擊導致的損失程度迄今不明。