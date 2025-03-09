為奪回庫斯克州失土…傳俄軍躲天然氣管道 突襲猛攻烏克蘭部隊

親俄羅斯的戰爭部落客指出，俄國特種部隊運用一條天然氣管道突襲烏克蘭部隊後，於今天猛攻庫斯克州蘇賈鎮，這是俄軍為了把烏國部隊趕出庫斯克州而發動的大規模攻勢之一。

路透社報導，烏克蘭部隊去年8月攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），數以千計的烏國軍人占領大約1300平方公里領土，基輔當局宣稱此舉是為了未來的談判取得籌碼，並迫使俄國從烏克蘭東部撤軍。

法新社報導，烏克蘭部隊最近在庫斯克州節節敗退，如今俄軍已經奪回超過2/3的庫斯克州失土。

出生於烏克蘭的親俄軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）表示，俄國特種部隊在一條主要的天然氣管道內部走了大約15公里，其中一些人還在管道內待了好幾天，然後他們從蘇賈鎮（Sudzha）附近的後方突襲烏軍。

親俄戰爭部落客Two Majors也指出，蘇賈鎮正爆發激烈戰鬥，俄軍透過一條主要的天然氣管道進入蘇賈鎮，讓烏克蘭官兵措手不及。但路透社無法立即核實前述消息。

波多利亞卡說道：「蘇賈鎮的戰鬥持續了整夜。戰鬥沒有停歇。」

另一位戰爭部落客柯天諾克（Yuri Kotenok）表示，烏克蘭部隊已經把軍備搬離蘇賈鎮，並移到更靠近俄烏兩國邊界的地方。

最近幾週和數個月，俄羅斯軍隊逼退烏克蘭部隊到庫斯克州邊境，數萬烏軍面臨被包圍的危險。