川普生悶氣！外媒爆英王開心接見澤倫斯基 讓川普「自覺不特別了」

每日郵報報導，華府外交消息人士告訴英國官員，英國國王查理三世日前在王室鄉村別墅「山均漢姆堡」（Sandringham）接見烏克蘭總統澤倫斯基，讓美國總統川普對於英國的態度轉趨冷淡，見查理三世和澤倫斯基開心合影，讓川普感覺英王邀請國是訪問變得「不那麼特別」。

儘管，唐寧街否認川普因英王會晤澤倫斯基生悶氣的說法，但是一名知情人士表示：「山均漢姆堡會議之後，華府的態度明顯變得冷淡。我們告訴華府，國王要接見誰是他自己拿主意。」

報導指出，英方回應川普盟友說，假如英國政府「指示」國王不要接見澤倫斯基將是非常不恰當的舉措。

英國首相施凱爾先前向川普轉交查理三世邀請函，隨後英王在3月1日接見澤倫斯基，這是在川普與澤倫斯基在白宮爭執、不歡而散之後。不過，英方強調，查理三世與澤倫斯基會晤早已安排好，並非是針對美烏會談破局的回應。

隔日，查理三世又接見加拿大總理杜魯多，當時正值杜魯多為了川普新關稅急得焦頭爛額之際。川普和杜魯多也隔空交鋒，川普甚至稱杜魯多是「加拿大州長」，可說是火藥味十足。