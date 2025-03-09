美烏將再次會談 引歐洲核武聲量升

烏克蘭最終還是決定與美國進行會談，歐洲領導人因此更想要用核武武裝自己！美、烏最終決定本周將於沙烏地進行會談，美國總統川普雖然罕見批評俄羅斯，但整體態度還是要和俄羅斯談判；歐洲國家對於核保護傘的需求則逐漸提升，法國總統馬克宏與波蘭總理圖斯克都指出，美國不再親近，歐洲要更武裝自己。

美表態值得玩味

根據《英國廣播公司》報導，烏克蘭總統澤倫斯基雖然與川普、美國副總統范斯吵架，雖然之後不願為此道歉，但姿態也放很低，加上在找完美國後去歐洲，雖然歐洲各國領導人都願意保護烏克蘭，但英國首相施凱爾也提醒，要達成最終的和平需要美國支持，因此最終還是要與美國談，不過相關談判的前景顯得前途未卜。

《英廣》分析，美國政府近來表態讓各國都很關注，一方面與烏克蘭吵架，但川普同時也罕見譴責俄羅斯，稱若俄羅斯總統普丁不願坐上談判桌，將會擴大經濟制裁；但被記者問到俄羅斯不願歐洲維和部隊進駐歐洲時，美國國務院發言人布魯絲對此表示拒絕評論，並重複川普「烏克蘭尚未準備好和平」的說法。

俄羅斯坐看西方亂

而俄羅斯近來態度也益發強硬，除了認為要達成當初發動俄烏「特殊軍事行動」的目的、佔領更多領土以外，也拒絕減少對烏克蘭施加的軍事壓力，由於如今美國暫停對烏克蘭的軍事援助下，俄羅斯近來更大規模轟炸烏克蘭領土，《英廣》提到，普丁形同在家翹著二郎腿，坐看西方內亂。

《美聯社》提到，馬克宏還主張將法國的核保護傘延伸到東歐，獲得波蘭與波羅的海三小國的歡迎，但法國僅有290枚核彈，而俄羅斯與美國一樣幾乎都有超過5千枚核彈頭，即使加上近來也相當積極投入歐洲防衛的英國也不夠。如今俄烏戰爭的談判來到關鍵時刻，但高度的不確定性讓各國都很焦慮。

【更多精采內容，詳見 】