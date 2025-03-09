為烏克蘭和平奔走得民心 英國首相民調上揚
民調顯示，隨著英國首相施凱爾（Keir Starmer）更積極參與烏克蘭戰爭的外交斡旋，更多英國人認為他表現傑出。
路透社報導，施凱爾2月27日在華府會見美國總統川普，並在3月2日主持烏克蘭總統和歐洲領導人的會談。他扮演中間人的角色，同時也試著保護英國免受美國關稅衝擊。
益普索英國（Ipsos UK）為「泰晤士報」（TheTimes）進行的民調顯示，目前有30%英國人認為施凱爾作為首相表現出色，高於上個月的23%，但也有45%的人認為他表現不佳。
益普索是在3月4日至5日進行線上民意調查。
歐洲領袖2日在倫敦舉行的會談中，同意起草和平計畫提交給華府，歐洲聯盟（EU）領導人6日支持增加國防開支的計畫。
益普索民調顯示，44%英國人認為政府應該增加國防支出，即使這意味政府會有更多借貸、更高的稅收或用於其他公共服務的資金會減少；這一比例較2月的42%上升。
益普索訪問英國981名18至75歲的成年人。
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