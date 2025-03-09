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烏軍庫斯克遭圍 難成籌碼

聯合報／ 國際中心／綜合報導

去年夏天閃電攻進俄羅斯庫斯克州的數千名烏軍現幾已被俄軍包圍，這對寄望運用此一烏占區當作與俄國和談籌碼的烏克蘭是重大打擊。

路透引述開源地圖最新內容報導，在俄軍集結反攻奪回領土後，烏軍在庫斯克戰況過去三天快速惡化，俄軍的反攻幾乎將烏軍一分為二，還切斷主力部隊的主要補給線。

烏克蘭權威軍事部落格資源「深層政府」的開源地圖七日顯示，俄國境內約四分之三的烏軍現已幾乎徹底陷入包圍。當前不利情勢可能使烏軍被迫撤回烏克蘭，甚至被俘或被殺，造成政治與士氣層面雙重打擊。

芬蘭智庫「黑鳥集團」分析師裴洛能提到，（庫斯克）現況很糟糕；目前烏軍差不多不是被包圍就是被迫撤退。而撤退將代表遭俄軍危險夾擊，烏軍將持續受到俄軍無人機和火砲威脅。俄羅斯國防部和烏克蘭軍方皆未證實俄軍的猛烈攻勢，雙方通常傾向延遲公布戰局變化。

軍事分析師馬特維夫在通訊軟體Telegram直言烏克蘭要做出艱難抉擇；支持堅守這處橋頭堡（庫斯克烏占區）的唯一論據就是（作為）政治（用途），利用橋頭堡的殘存部分（未來在和談的談判桌上）討價還價；撤退還需考量軍民士氣問題。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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