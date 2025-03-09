俄攻烏 川普擬祭金融制裁

俄羅斯七日對烏克蘭發動飛彈攻擊，美國總統川普表示，擬向俄國實施大規模的金融制裁和關稅，直到俄烏達成停火，以及最終的和平協議；不過，川普仍表示，還是相信俄國總統普亭，認為烏克蘭更難溝通。

俄國七日向烏克蘭發動攻擊，破壞烏克蘭的能源和天然氣基礎建設。烏軍聲稱俄軍發射六十七枚飛彈，並出動一百九十四架無人機空襲；烏軍派出法國及美國軍援的幻象二○○○戰機和Ｆ-16戰機還擊。

這是自川普一月回任後，俄國首次對烏克蘭發動大規模攻擊。八日時，俄軍更猛烈，用彈道飛彈、火箭和無人機攻擊烏東多布羅皮利亞市，釀成八棟建築物及卅輛車毀損，造成包括五名孩童在內的十一人喪生、卅人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基說，真正和平的第一步，應是使俄國停止這樣的攻擊。

川普在自創社群媒體真實社群寫道，鑒於俄國正在戰場上猛攻烏克蘭，他正考慮向俄國實施大規模的金融制裁以及徵關稅，直到俄烏達成停火和最終和平協議。

川普向俄烏雙方喊話，應及時坐上談判桌。他在白宮橢圓辦公室被媒體問到，在俄國七日發動大規模攻勢後，是否相信普亭想要和平？川普說，仍相信普亭，雖然俄國正轟炸烏克蘭，他仍認為美俄溝通順暢。

川普並聲稱，自己覺得愈來愈難與烏克蘭溝通，並重申烏克蘭沒有任何籌碼。

美國官員計畫本周與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯會面，討論俄烏戰爭停火事宜；川普說，在協調最終的和平協議上，雖然俄國擁有所有的籌碼，但他意外地發現俄國更容易溝通。

但川普對俄國的攻擊表達反對；川普說，烏克蘭應該盡快把事情做好，完成任務。媒體追問川普，是否認為俄國正利用美國暫停軍援烏克蘭的空窗期來取得優勢？川普說，他認為俄國正在做大家都會做的事情，普亭希望停火並達成協議。川普認為，普亭對烏克蘭的猛烈攻勢是任何在其位子上都會做的事情。

另外，彭博資訊七日引述知情人士報導，俄方高層上月在沙國向美方傳達願討論與烏克蘭臨時休兵的訊息。這是普亭回應美國總統川普呼籲停火的第一個積極信號。

知情人士稱，俄方認為若要在終止敵對行動上達成共識，就必須明確理解最終和平協議的架構原則。莫斯科已表明不接受北約（ＮＡＴＯ）成員國部隊出現在烏克蘭領智土，也拒絕歐洲國家組建「志願者聯盟」協助監督和平協議落實的提議。但知情人士透露，俄國不反對由中國大陸等中立國家向烏克蘭派維和部隊。

華盛頓郵報說，美國暫停交付對烏軍援與情報共享後，俄方再對烏克蘭發動大規模飛彈空襲。

美國國務卿魯比歐七日與烏克蘭外長西比哈通話，強調川普想盡快結束烏戰的決心，各方均必須採取措施達成持久和平。