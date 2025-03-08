烏軍節節敗退！俄軍稱奪回3村莊 收復過半遭占領庫斯克州失土
俄羅斯軍方今天指出，俄軍已經從烏克蘭部隊手中奪回俄國庫斯克州的3座村莊；目前俄軍收復了超過2/3的庫斯克州失土，烏軍最近在當地節節敗退。
法新社報導，俄羅斯國防部宣布收復庫斯克州（Kursk）的3座村莊，分別是維克托羅夫卡（Viktorovka）、尼科拉耶夫卡（Nikolayevka）和斯塔拉雅．索羅齊納（Staraya Sorochina）。
烏克蘭部隊去年夏天向俄羅斯庫斯克州發動攻勢並奪下部分領土，但如今俄軍已經拿回超過2/3的庫斯克州失土。
軍方消息人士接受「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）訪問時說道，烏克蘭部隊試圖在庫斯克州「穩住戰局」，但俄羅斯軍隊已經「完全切斷補給線」。
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