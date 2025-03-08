俄軍飛彈、無人機夜間襲擊烏克蘭東部 至少14死37傷

烏克蘭內政部今天表示，俄羅斯軍隊於夜間動用飛彈和無人機襲擊烏國東部，造成至少14人喪命、37人受傷。

路透社報導，烏克蘭內政部指出，俄軍使用彈道飛彈、多管火箭和無人機攻擊烏東城市多布羅皮利亞（Dobropillia），造成8棟建築與30台車輛毀損，並導致包含5位孩童在內的11人死亡，另有30人受傷。

內政部於通訊軟體Telegram發文寫道：「在滅火時，敵方再度發動襲擊，損壞消防車。」

烏克蘭內政部提到，國內東北部哈爾科夫州（Kharkiv）夜間遭遇無人機攻擊，有至少3人喪生、7人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在臉書（Facebook）發文說：「這類攻擊顯示俄羅斯的目標沒有改變。因此，繼續盡最大努力保護生命、強化我國防空並加強制裁俄羅斯是至關重要的。」

他還表示，幫助俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）資助這場戰爭的一切手段都必須瓦解。