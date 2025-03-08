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俄軍加速庫斯克反攻！烏軍士兵曝彈藥燃料供應遭中斷 同袍希望撤退

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張取自俄羅斯國防部新聞處1月16日提供宣傳影像的截圖中，一架俄軍FPV無人機襲擊了俄羅斯庫斯克州一處未公開地點的德製「豹」式主力戰車。資料照片。歐新社
在這張取自俄羅斯國防部新聞處1月16日提供宣傳影像的截圖中，一架俄軍FPV無人機襲擊了俄羅斯庫斯克州一處未公開地點的德製「豹」式主力戰車。資料照片。歐新社

基輔獨立報與Politico 7日報導，派往俄羅斯庫斯克州的烏克蘭士兵和軍醫匿名受訪時透露，俄軍已經破壞烏軍的後勤，士兵則面臨包圍的風險，指揮官將很快必須做出艱難的選擇，是繼續戰鬥，還是選擇撤退。軍事分析師警告，如果他們錯過時機，烏軍就面臨被切斷的風險。 

根據報導，俄軍正加速庫斯克州反攻的進展，防禦占領區的烏軍受到了猛烈的襲擊。多家媒體先前已報導，俄軍已在烏克蘭占領的蘇賈（Sudzha）鎮以南取得突破，前述士兵與軍醫則向基輔獨立報證實了此事。

該名烏軍士兵告訴基輔獨立報，當地局勢「嚴峻」，蘇賈附近的橋樑都已經被毀，彈藥和燃料供應被切斷，並警告烏軍面臨被包圍的威脅，派駐在庫斯克的烏軍士兵希望撤退。前述軍醫則透露，俄軍的突破發生在大約3天前，並且控制了所有道路。

烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」確認俄軍深入烏軍陣地推進，指向了烏克蘭蘇梅州的國界。報告指出，「最嚴峻的局勢」位於俄羅斯庫斯克州和烏克蘭蘇梅州的邊境，俄軍正試圖朝蘇梅州朱拉夫卡（Zhuravka）與諾文凱（Novenke）兩村附近的烏軍陣地推進。

根據DeepState 7日最新更新訊息，俄軍也加強了位於蘇賈以南約5公里的庫里洛夫卡（Kurilovka）村附近的攻擊。基輔獨立報無法核實前述說法，庫斯克州烏軍發言人當天稍早拒絕評論當地局勢。

Politico報導，軍事分析師馬特維耶夫（Yan Matveyev）在Telegram頻道指出，戰局近日徹底改變，「烏克蘭指揮部必須做出抉擇，離開庫斯克州、完成作戰與保存力量，或者堅守與冒著失去一切的風險」。

馬特維耶夫寫到，「守住庫斯克立足點的唯一真正原因是用作未來談判的討價還價籌碼，但在曠日持久的防禦中折損大量經驗豐富的部隊與先進裝備，可能嚴重削弱烏克蘭在其他州的軍力」。 

軍事分析師比列耶斯科夫（Mykola Bielieskov）告訴Politico，縮小的突出部可能變得更容易防禦，「最初，這是一個相當大的突出部，我們現在擁有差不多足夠數量的兵力進行防禦」，但「如果後勤無法維持，那我們需要撤退，毫無疑問」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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