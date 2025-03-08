德國之聲事實核查／川普喊援助烏克蘭「3500億美元」 數據曝光遭打臉

（德國之聲中文網）川普長達100分鐘的演講大部分內容聚焦國內議題，宣稱自己上任後雷厲風行，做事效率遠超歷任總統，尤其是批評前任拜登在非法移民、通貨膨脹等問題上的政策做法。不過在俄烏戰爭問題上，他也不忘抨擊拜登政府。

川普原話：「我們可能給出去了3500億美元…而他們（歐洲人）只拿出來1000億美元。…而且我們和烏克蘭中間還隔著大西洋，他們離烏克蘭那麼近。…拜登批准了比歐洲更多的錢給烏克蘭。」

DW事實核查：錯誤

早在2月份，川普就已經做出類似表態，只是沒有拿出相應證據。根據公開可查的資料，事實並非如他所說的那樣。德國基爾世界經濟研究所（IfW）統計的數據顯示，從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，截至2024年12月31日，美國實際對烏克蘭提供的援助總金額為1280億美元。而整個歐洲大陸（包括土耳其）提供的援助總規模則接近2900億美元。

川普叫停對烏軍援 西方盟友一片嘩然

可見事實和川普的言論大相徑庭。基爾經研所的數據來自「烏克蘭援助追蹤系統」（Ukraine Support Tracker），該系統記錄了各國對烏克蘭的軍事、財政和人道主義援助。

這家德國研究所的統計只納入了直接向烏克蘭提供的支持，而其它一些調查研究所統計的數據則有所不同，比如有的會把向烏克蘭交付之後，重新補充的美國武器庫存也算進去。

美國政府有自己的援烏資金統計，但也沒有川普說的那麼多。根據烏克蘭工作小組的統計，美國向烏克蘭提供的援助總計2030億美元：「自2022年2月俄羅斯大舉入侵烏克蘭以來，美國國會批准或以其他方式提供了將近1830億美元用於『大西洋決心行動』（Operation Atlantic Resolve）和廣泛的烏克蘭應對舉措。此外美利堅合眾國還在七國集團特別收入加速計劃的框架下提供了200億美元的貸款。」五角大樓方面通報的援烏總金額也差不多在1830億美元左右。

在誰為烏克蘭提供了多少援助這個問題上，重要的是看相關國家提供了哪些幫助。依據烏克蘭援助追蹤系統，歐洲國家以及歐盟機構為烏克蘭提供的各種援助加在一起，遠遠超出了美國的援助總額。

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