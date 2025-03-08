路透：俄庫斯克境內烏軍幾乎被包圍 不利談判籌碼

去年夏天閃電攻進俄羅斯庫斯克州（Kursk）的數以千計烏軍現幾乎已被俄軍包圍，這對期望利用占領當地作為與俄國和平談判籌碼的烏克蘭來說是重大打擊。

路透社報導，開源地圖顯示，在俄軍集結反攻奪回領土後，烏軍在庫斯克戰況過去3天急速惡化，俄軍的反攻幾乎將烏軍一分為二，還斷了主力部隊的主要補給線。

烏克蘭權威軍事部落格資源「深層政府」（DeepState）的開源地圖今天顯示，在俄國境內約3/4的烏軍現已幾乎徹底被包圍。

美國已停止與烏克蘭分享情報，當前不利情勢可能使烏軍被迫撤回烏克蘭，甚至被俘或被殺，造成政治與士氣層面雙重打擊。

在戰場情勢翻轉之際，美方正向烏克蘭施加愈來愈大壓力，要促使烏方同意與俄羅斯停火；與此同時，俄軍持續在烏克蘭境內部分前線挺進，烏軍也在一處反擊。

芬蘭智庫「黑鳥集團」（Black Bird Group）軍事分析師裴洛能（Pasi Paroinen）告訴路透社：「（烏克蘭在庫斯克州的）情況非常糟糕…現在烏軍差不多不是被包圍就是被迫撤退。而撤退將意味著遭受危險夾擊，烏軍將持續受到俄國無人機和大砲威脅。」

俄羅斯國防部和烏克蘭軍方均未證實俄軍的猛烈攻勢，雙方通常傾向延遲公布戰場變化。

軍事分析師馬特維夫（Yan Matveev）在通訊軟體Telegram上說，烏克蘭要做出艱難抉擇。

他說：「支持堅守這處橋頭堡（指烏軍手中所握有的庫斯克土地）的唯一論據就是政治，利用橋頭堡的殘存部分來討價還價。還有攸關士氣問題，畢竟撤退就是撤退…」