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美國務卿告訴烏克蘭外長：川普堅決要儘快結束戰爭

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐。路透

美國國務院表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）通話，並告訴對方總統川普（Donald Trump）堅決要儘快結束俄烏戰爭

路透社報導，國務院在兩人通話後發表聲明指出：「國務卿強調總統川普要儘快結束戰爭的決心，各方都必須採取措施，達成永續和平。」

根據國務院，盧比歐今天稍早另與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）通電話，討論關於俄烏戰爭的問題。

國務院在聲明中說：「國務卿強調總統透過談判達成公正且持久和平的決心，並強調美國將持續與法國合作達成這項目標。」

川普表示他希望終結俄烏戰爭。俄羅斯3年多前全面入侵鄰國烏克蘭發動了這場戰爭。川普也表明，歐洲必須為自己的安全承擔更多責任。

川普一週前與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在橢圓形辦公室（Oval Office）發生激烈爭執後，川普暫停軍援烏克蘭與情報分享，以施壓基輔當局接受停火協議。

在澤倫斯基與川普爆發口角後，歐洲領袖團結支持澤倫斯基，但他們對俄烏戰爭與歐洲安全的應對方式仍需高度仰賴川普。

川普也表示，他「強烈考慮」實施全面制裁，包括針對銀行業，並對俄羅斯徵收關稅，直到與烏克蘭達成停火與和平協議。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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