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怕了？川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁和加徵關稅。路透
美國總統川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁和加徵關稅。路透

美國總統川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁和加徵關稅後，彭博資訊報導，俄羅斯總統普亭考慮暫時停火，但這取決於達成永久和平協議的進展，是普亭首次對川普提出的停火呼籲作出積極回應。

報導指出，這項提議是在上月於沙烏地阿拉伯舉行的俄美高層官員會談中提出的。在同意停火前，俄羅斯希望明確了解最終和平協議的基本原則。據知情人士透露，俄羅斯特別關注維和任務的具體條件，包括參與該任務的國家是哪些。

對此克里姆林宮發言人未回應置評請求。

川普7日於橢圓辦公室回答記者提問時，重申稍早提出對俄羅斯的制裁威脅，並認為普亭有達成和平的意願。

當被問及當是否相信普亭希望和平時，川普指，相信普亭的話，並認為美國與俄羅斯的關係很好，但無可否認俄羅斯正在對烏克蘭進行猛烈轟炸。

但他也表示，相比俄羅斯，美國更難與烏克蘭打交道，烏克蘭在解決衝突的談判中沒有籌碼，美國今後對烏克蘭的援助將取決於烏克蘭對和談的準備情況。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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