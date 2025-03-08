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川普：還是相信普亭想和平 美國更難與烏克蘭打交道

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

俄羅斯7日對烏克蘭發射大規模飛彈和無人機攻擊後，美國總統川普威脅將對俄羅斯實施經濟制裁和加徵關稅，以施壓促成最終停火和平協議。川普在白宮對記者說，依然相信俄羅斯總統普亭希望和平，且發現美國更難與烏克蘭打交道，烏克蘭在解決衝突的談判中沒有籌碼，美國今後對烏克蘭的援助將取決於烏克蘭對和談的準備情況。

ABC等報導，川普於橢圓辦公室回答記者提問時，重申稍早提出對俄羅斯的制裁威脅，並認為普亭有達成和平的意願。

當被問及當是否相信普亭希望和平時，川普指，相信普亭的話，並認為美國與俄羅斯的關係很好，但無可否認俄羅斯正在對烏克蘭進行猛烈轟炸。

但他也表示，相比俄羅斯，美國更難與烏克蘭打交道，烏克蘭在解決衝突的談判中沒有籌碼，美國今後對烏克蘭的援助將取決於烏克蘭對和談的準備情況。

川普還說，他將與普亭詳細討論烏克蘭問題，並堅稱如果他當時繼續執政，俄羅斯就不會入侵烏克蘭，又將責任歸咎於前總統拜登。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭

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