俄對烏發動飛彈攻擊 川普：擬實施大規模金融制裁
俄羅斯7日對烏克蘭發動飛彈攻擊，美國總統川普表示，擬向俄國實施大規模的金融制裁和關稅，直到俄烏達成停火，以及最終的和平協議。
根據路透社報導，俄國7日向烏克蘭發動攻擊，破壞烏克蘭的能源和天然氣基礎建設；烏克蘭指出，俄軍發射67枚飛彈，並出動194架無人機，向烏克蘭發動攻勢；烏軍也出動幻象2000戰機和F-16戰機還擊。
這是川普上任後，俄國首次對烏克蘭發動大規模攻擊。
川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，有鑒於俄國正在戰場上重擊烏克蘭，他正思考向俄國實施大規模的金融制裁、制裁和關稅，直到俄烏之間達成停火和最終的和平協議。
川普向俄國和烏克蘭喊話，兩國應及時坐上談判桌。
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