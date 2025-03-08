歐盟要求烏戰和談5原則 尊重烏領土主權完整

歐盟廿七國緊急峰會六日晚間發表支持烏克蘭參與終戰和談、和平協議必須尊重烏克蘭領土完整、須有安全保證，以及持續對烏軍援等聲明，但在匈牙利反對下，罕見以其他廿六國同意的峰會結論附件形式發布。

廿七國領袖六日中午和與會的烏克蘭總統澤倫斯基共進午餐並交換意見。當天上午各國代表已草擬一份準備在峰會後發表的聲明，供各國領袖審批。

該聲明要求烏戰未來和談的五項原則，包括強調任何有關烏克蘭的和談不能缺乏基輔的參與，而歐洲人在攸關自己安全的烏戰和談中也須坐上談判桌。該聲明也寫道在烏克蘭實現的停火須是作為全面和平協議過程的一環；任何協議皆須伴隨對烏克蘭強有力而且可信的安全保障；烏戰和平須尊重烏克蘭的主權獨立與領土完整。

另就法國總統馬克宏五日說將討論以法國擁有的核武對歐洲夥伴國提供延伸嚇阻，俄羅斯外長拉夫羅夫六日說這是對俄國的威脅。

美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格六日則聲稱，美國中斷軍援烏克蘭是烏方「自找的」，還形容此舉「就像拿木棒給農場的『強騾子』一記當頭棒喝」。凱洛格說澤倫斯基原本二月廿八日就可以簽署美烏礦產協議，但他卻「錯失良機」。

此外，聯邦眾院國土安全委員會五日召開「因應中共對美國國安之威脅」聽證會。與會的前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松說，中國大陸密切關注美國在烏克蘭的一舉一動。若美國決定減少援烏，「他們會很高興」，這代表美國不會援助台灣；美國也需與其他國家合作才能因應美中競爭，現在美國對烏克蘭或加拿大的做法，恐使美國更難團結盟友和夥伴共同應對中國挑戰。

民主黨籍眾議員史沃威爾則設想台灣將如何看待美國停止援烏，「若你是台灣，你應該很擔心我們（美國）可能會拋下烏克蘭戰場上的朋友」、「若你是台灣，你可能會自問，美國能否建立聯盟來真正保衛我們？」