態度轉彎？川普發文稱「強烈考慮」制裁俄國 直到停火並達成和平協議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室辦公。歐新社
美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室辦公。歐新社

英國衛報報導，美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，正「強烈考慮」對俄羅斯實施制裁和加徵關稅，以激勵他們同意在烏克蘭實施停火，並指出俄國近來加強對烏克蘭的攻擊。

川普在俄羅斯大規模攻擊烏克蘭基礎設施後發出威脅。他的貼文寫道：「基於俄國目前在戰場上「猛攻」烏克蘭的事實，我正強烈考慮對俄國實施大規模銀行業制裁、其他制裁，並對俄國加徵關稅，直到達成停火和最終和平協議。致俄國和烏克蘭，在為時已晚之前，現在就坐上談判桌。謝謝！」

這篇貼文似乎與川普近期對俄羅斯採取的和解態度有所不同。川普和俄羅斯總統普亭已在近幾周講過電話，承諾密切合作，討論可能很快舉行一場峰會，重啟關係與商討潛在經濟合作的美俄會談已經展開。美國國家廣播公司（NBC）6日引述消息人士報導，為回應總統川普政府對俄羅斯的和解態度，一些美國盟友正考慮減少對美國的情報分享。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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