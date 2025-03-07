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俄軍據報突破庫斯克州蘇賈鎮附近防線 烏軍正努力穩定戰況

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名烏克蘭軍人2024年8月在烏軍占領的俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮街上巡邏。資料照片。路透
一名烏克蘭軍人2024年8月在烏軍占領的俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮街上巡邏。資料照片。路透

烏克蘭媒體7日報導，俄羅斯軍隊已經突破了烏克蘭占領的俄羅斯庫斯克州蘇賈（Sudzha）鎮以南防線，可能威脅切斷部分烏軍陣地，烏軍則正在努力穩定戰況。

基輔獨立報報導，一名派往庫斯克州的不具名烏軍消息人士告訴烏克蘭真理報，俄羅斯軍隊在5日至6日間突破了烏軍在蘇賈以南的防禦，而且是逐步與系統性行動的結果。該消息人士宣稱，守軍正在努力穩定戰況，試圖遏制俄軍推進，以防止局部或完全包圍。

烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」似乎證實了俄軍的推進，標示出一個深入烏軍陣地，朝向烏克蘭蘇梅州國界的推進。DeepState截至6日將位於蘇賈以南約5公里的庫里洛夫卡（Kurilovka）村註記為有爭議地區，並在隔天報告了進一步推進。

俄羅斯獨立媒體Agentstvo則引述俄羅斯調查組織「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）專家說法報導，俄軍幾乎已經抵達烏軍在蘇賈陣地以南的邊緣，意味著至少部分地區已經與主要突出部隔絕。知名俄羅斯戰爭部落客Two Majors同樣報告了此次進展，聲稱俄軍已經滲透深入烏軍陣地最多4公里。

基輔獨立報無法核實前述說法。庫斯克州的烏軍發言人拒絕發表評論，

烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andrii Kovalenko）表示，「蘇梅州邊境地區的艱難戰鬥仍在繼續，俄羅斯突擊部隊正試圖突破，並朝蘇梅州尤納基夫卡（Yunakivka）通往庫斯克州蘇賈鎮的公路前進」，同時宣稱烏軍正與俄軍作戰，並造成了對方的重大傷亡，但沒有證實俄軍的突破。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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