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澤倫斯基白宮受挫 民調：烏克蘭人支持度顯著提升

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基遭到美國總統川普指責為獨裁者後，支持度上升10個百分點。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基遭到美國總統川普指責為獨裁者後，支持度上升10個百分點。歐新社

今天公布的民調結果顯示，烏克蘭總統澤倫斯基遭到美國總統川普指責為獨裁者後，支持度上升10個百分點。

法新社報導，基輔社會學國際研究所（KyivInternational Institute of Sociology）進行的這項民調發現，接受調查的烏克蘭人中，有67%回答他們信任澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），比一個月前的57%顯著提升。

這項最新民調於2月14日到3月4日間進行，這段期間澤倫斯基陷入亂流之中，他和川普的唇槍舌戰一觸即發，終至爆發2月28日在白宮的戲劇性言辭交鋒。

研究人員指出，調查結果顯示，美國對烏克蘭領導層的攻擊反而更加鞏固民眾對澤倫斯基力挺。

基輔社會學國際研究所執行董事葛魯瑞茨基（Anton Grushetsky）在分析報告中說：「至少截至目前，在烏克蘭面臨新挑戰背景之下，我們看到社會邁向一致。」

他表示，烏克蘭人認為川普團隊的言論不只是對澤倫斯基人身攻擊，也是「對整個烏克蘭和所有烏克蘭人的攻擊」。

這項民調在全國各地得到「相當類似」調查結果，不過澤倫斯基在烏東民眾間信賴度略低，只有60%。

在全國範圍內，有29%受訪者表示不信任澤倫斯基。

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