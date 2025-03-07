美俄談判烏克蘭 陸外長王毅：支持致力於和平的努力

美國和俄羅斯已就結束烏克蘭危機展開直接談判，美國總統川普表態歡迎中國大陸提供幫助。大陸外長王毅7日表示，中方歡迎並支持一切致力於和平的努力，願根據當事方的意願，和國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。他還評價，「烏克蘭危機延宕超過3年，回過頭來看，這場悲劇本可避免。」

大陸全國「兩期」在北京召開，7日舉行人大會議外交主題記者會，是王毅前年回鍋大陸外長後第二次主持。

就俄烏戰爭，美俄展開直接談判，中方認為應為此發揮什麼作用，什麼情況下派遣維和部隊？王毅回應說，中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，就在為和平奔走、為促談努力。

他提到，大陸國家主席習近平在危機初期提出「四個應該」的重要主張，為我們明確了努力方向。中方據此發佈烏克蘭危機立場文件，派出特使展開穿梭外交，並和巴西等全球南方國家在聯合國發起「和平之友」。目的是為解決危機創造條件、匯聚共識。

因此對美俄談判，他說，中方歡迎並支持一切致力於和平的努力。同時也要看到，這場危機根源錯綜複雜，冰凍三尺非一日之寒，消融化解也非一日之功。但衝突無法有贏家，和平不會有輸家。談判桌是衝突的終點，也是和平的起點。

王毅認為，各方立場雖不盡一致，但都希望達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，這是一個難得可貴的共識，也是應當共同努力的目標。「中方願根據當事方的意願，同國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。」

他還補充，烏克蘭危機延宕超過3年，回過頭來看，這場悲劇本可避免。各方應當從危機中汲取教訓，一國的安全不能建立在別國的不安全之上。還是要倡導並踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，這樣才能真正實現歐亞大陸乃至世界的長治久安。

稍早，就中俄關係，王毅強調，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。他說，中俄已探索出一條「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相處之。一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾，是動蕩世界中的恆量，而不是地緣博弈里的變量。