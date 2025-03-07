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美烏官員下周於沙國會談 澤倫斯基：將與川普合作 望進行有意義會面

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，10日將訪問沙烏地阿拉伯會晤王儲穆罕默德。他的團隊會跟著會留在沙國，與美國官員舉行會談。

澤倫斯基稍早出席歐盟成員國領導人在比利時布魯塞爾召開的緊急峰會，討論加強歐洲安全及俄烏戰事。他強調希望實現和平，但不能以放棄烏克蘭作為代價，呼籲歐洲領導人支持他提出實現公平及全面和平的初步措施，包括海上停火，以及停止空襲民用及能源基礎設施等。

澤倫斯基在峰會上表示，烏克蘭和美國已經「恢復作業」，烏克蘭將與美國總統川普有建設性地開展合作，盡快實現持久和平，並希望下周舉行「有意義會面」。

美國中東問題特使威科夫說，正籌備在沙國與烏克蘭代表團開會，討論和平框架，稱希望與美方與烏克蘭關係能夠重回正軌。

川普則表示，烏克蘭希望達成協議，因為他們別無選擇，同時認為俄羅斯也希望達成協議，但拒絕透露是否也將前往沙國與俄國總統普亭會面。

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