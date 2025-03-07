范斯暗示「某隨機國家多年沒打仗」惹怒英法 施凱爾開幕詞偷反擊

（德國之聲中文網）周三（3月5日），在每周一次的議會質詢前的開幕詞中，施凱爾特別贊揚了在阿富汗巡邏時因車輛被炸藥擊中而陣亡的六名英國士兵。周四是他們陣亡13周年紀念日。

「這些人為他們的國家，我們的國家而戰鬥和犧牲，」施凱爾向下議院表示。「在阿富汗和伊拉克戰爭中，有642人為英國與我們的盟友一起戰鬥而犧牲，還有更多人受傷。」

這位首相沒有直接提到范斯，但表示他和所有議員「永遠不會忘記他們的勇敢和犧牲」。

范斯本周接受福克斯新聞采訪時稱，川普總統尋求與基輔達成的經濟協議能夠「比三四十年沒打過仗的某個隨機國家派遣2萬名士兵提供更好的安全保障」。

盡管范斯隨後指出他沒有具體點名任何國家，試圖以此避免批評，但其「隨機國家」言論引發了憤怒，尤其是在英國和法國。

向烏克蘭派遣維和部隊

2001年9月11日美國遭受恐怖襲擊後，英國軍隊與美國在阿富汗和伊拉克並肩作戰。法國軍隊也曾被派往阿富汗，不過沒有在2003年美國領導的伊拉克戰爭期間派兵。

施凱爾在過去幾天的緊張外交中一直小心翼翼地避免批評川普。他與法國總統馬克宏都表示，願意在達成和平協議後向烏克蘭派遣維和部隊，但同時指出，他們需要美國的進一步支持。

目前還沒有其它國家明確表示將派遣軍隊參與維和使命。

川普沒有向烏克蘭提供美國的安全保障，並作出類似於范斯的表態，意思是與烏克蘭達成的經濟協議，即美國向該國提供資金和人員、但不派出軍隊，足以防範俄羅斯總統普亭未來的任何進攻。

礦產協議

上周五白宮發生激烈爭吵後，川普在國會發表講話時，似乎軟化了對烏克蘭總統澤倫斯基的語氣。

川普和澤倫斯基原本預計簽署一項礦產協議，部分目的是償還美國自戰爭開始以來向基輔提供的援助。但由於會晤突然結束，簽署協議的計劃被取消。

施凱爾表示，他正在「盡一切努力」確保美國和歐洲「共同努力實現烏克蘭的持久和平」。

范斯接受福克斯新聞采訪的數小時前，白宮官員周一晚間證實，川普已下令暫停美國對烏克蘭的援助。這一行為意在促使澤倫斯基參與談判，結束俄羅斯於2022年2月發動的戰爭。

（美聯社）

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