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俄資產回漲 美商有意重啟北溪
美國總統川普推動結束俄烏戰爭，包括高盛集團和摩根大通在內的多家銀行嗅到政治風向轉變，開始充當中間人，提供交易俄羅斯資產途徑，以滿足市場日漸增加的投資需求。俄國總統普亭的友人也推動重啟遭破壞的北溪二號天然氣管線，且其中有美國投資人支持。
知情人士說，高盛與摩根大通最近幾周與投資人接觸，提供與盧布掛鉤的衍生性商品合約。即使西方尚未解除對俄制裁，這些交易也合法，因為並不涉及任何俄羅斯實物資產或俄籍公民。俄國盧布今年來已大漲約百分之廿，漲幅超過全球其他貨幣。
美國有意在俄烏和平協議中納入放寬對俄制裁，市場對俄羅斯資產興趣大增。但情勢仍不確定，且即使美國放鬆部分制裁，歐洲預計仍將堅持實施。
摩根大通、高盛、世界銀行、歐洲復興開發銀行的發言人均謝絕置評。一位交易員表示，現在需求最大的資產是以美元和歐元計價的俄羅斯公司債。原本認為自己手上俄國公司債幾乎一文不值的客戶，有些現在開始惜售。
另外，金融時報日前報導，消息人士指出，普亭親信、曾經管理北溪二號天然氣管線的沃尼格，已開始展開行動準備重啟這條被人為破壞的設施。
沃尼格的重啟計畫透過一些美國企業人脈，延伸到川普團隊，成為美國調解俄烏停戰的非正式管道一部分。
華府一些官員說，川普政府部分要員都知道這項重啟計畫納入美國投資人，這項計畫被視為促使美俄重建關係的部分推力。消息人士說，幾家美國公司對北溪二號重啟計畫表達興趣，一家美商投資集團已擬出合作綱要。最近幾周，一些歐盟高官也知道美俄在談北溪二號重啟計畫，幾個歐洲國家領袖關切並談論此事。
一名美國前政府高官說，美方未來對北溪二號會說，「現在俄國變得可靠了，因為有值得信賴的美國人參與其中」，而美國投資人則可分文不出即坐收漁利。
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