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英法挺烏志願聯盟 傳20國有意

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
歐洲理事會主席柯斯塔（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟執委會主席范德賴恩，六日在布魯塞爾出席歐盟特別峰會並發表談話。（路透）
歐洲理事會主席柯斯塔（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟執委會主席范德賴恩，六日在布魯塞爾出席歐盟特別峰會並發表談話。（路透）

歐盟領袖六日在布魯塞爾舉行緊急峰會，討論大舉增加國防支出並矢言力挺烏克蘭。ＢＢＣ報導，已有廿國有意參與英國和法國發起的「志願聯盟」，繼續支持烏克蘭。

美國總統川普近來明顯倒向俄羅斯，除了宣布暫停軍援基輔，還撇開歐洲國家直接和俄國談判俄烏停戰。歐陸因不再確信能獲美方保護，決定加強自衛能力。

歐盟廿七國領導人與烏克蘭總統澤倫斯基出席這項峰會。澤倫斯基上周和美國總統川普在白宮吵翻，美國隨後停止軍援烏克蘭並切斷情報分享。

澤倫斯基感謝歐洲領袖對烏克蘭的「強力支持」。他說：「在這段期間，以及上周，你們一直與我們同在。我們並不孤單，我們感受得到。你們向烏克蘭人民發出了強烈訊號，他們非常感激。」

法新社報導，儘管這次峰會旨在鞏固對烏克蘭的支持，但除了歐盟已對烏克蘭承諾的今年三百億歐元（約台幣一兆元）外，不太可能再宣布任何重大援助。

外界預期，歐盟將考慮派遣一支歐盟部隊，以對可能的烏克蘭和平協議提供保證。澤倫斯基甚至曾經呼籲建立一支歐洲軍隊，主張歐洲不能再依賴美國。

ＢＢＣ說，約廿國表明有意加入英法發起、協助烏克蘭的「志願聯盟」。這些國家主要來自歐洲和大英國協，加入者不一定會派遣軍隊，有些國家可能會提供其他支援。

峰會召開前夕，歐盟執委會主席范德賴恩提出投入八千億歐元的「歐洲再武裝」計畫，內容包括對成員國提供一千五百億歐元由歐盟基金背書的貸款，允許各國提高國家預算赤字水平，為增加國防支出留出空間。

法國總統馬克宏五日晚間也發表電視演說，研擬與歐洲盟友討論擴大核威懾，以及在俄烏達成和平協議後派遣部隊到烏克蘭，並表示「放棄烏克蘭」不是和平的出路。馬克宏表明歐洲必須準備好未來沒有美國支持的局面，同時警告俄羅斯的威脅「不分國界」，恐怕不會止步烏克蘭。

歐洲軍事專家還在擬定一項「天盾」計畫，讓歐洲組織一支由一百廿架戰機組成的空軍部署烏克蘭，以確保烏克蘭城市、基礎設施不受俄羅斯攻擊。支持者認為，「天盾」將是一個由歐洲主導的空中保護區，與北約分開運作，可能成為澤倫斯基本周提出的「空中停戰」的一部分。

支持者認為，這支歐洲空軍會避開前線，由於俄國戰機也已不會越過前線飛進烏克蘭空域，雙方直接衝突風險不高。

烏克蘭民眾六日在美國駐基輔大使館前示威，呼籲關注烏克蘭戰俘命運，並抗議美國近來立場。（法新社）
烏克蘭民眾六日在美國駐基輔大使館前示威，呼籲關注烏克蘭戰俘命運，並抗議美國近來立場。（法新社）

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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