克宮批法總統馬克宏談話「咄咄逼人」：法國希望戰爭持續

英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮表示，法國總統馬克宏5日晚間的談話「極為咄咄逼人」，並聲稱法國希望戰爭持續。馬克宏5日在電視演說中提及俄烏戰爭，稱俄國為「歐洲與法國的主要威脅」，表示歐洲須展開核威懾討論。

歐盟各國領袖齊聚比利時布魯塞爾針對國防支出舉行緊急會談之際，克里姆林宮嚴厲批評馬克宏稱俄國為「歐洲與法國的主要威脅」的說法。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，馬克宏的演說很難被認為是思考和平的領袖會有的說法。

佩斯科夫說，馬克宏的演說沒有提到俄國所說「北約向俄國邊境擴張」。

佩斯科夫也同意美國國務卿魯比歐所說的，烏克蘭衝突是美俄間的代理人戰爭。他說：「而且，坦白說，這是核武強權間的戰爭。美國支援烏克蘭，俄羅斯則參與其中，這場戰爭必須結束。」

克里姆林宮長久以來認為也多次聲稱，烏克蘭衝突是俄國和西方國家間的代理人戰爭。