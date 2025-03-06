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約有20國有意加入「援烏聯盟」 英國官員：目前仍處初步階段

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
英國官員今天與約20個國家會談，其中大多是歐洲和大英國協夥伴國家，這些國家有意加入所謂的「志願者聯盟」（coalition of the willing），以援助烏克蘭。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
英國官員今天與約20個國家會談，其中大多是歐洲和大英國協夥伴國家，這些國家有意加入所謂的「志願者聯盟」（coalition of the willing），以援助烏克蘭。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

英國官員今天與約20個國家會談，其中大多是歐洲和大英國協夥伴國家，這些國家有意加入所謂的「志願者聯盟」（coalition of the willing），以援助烏克蘭

路透社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日宣布，英國、法國與一些國家將組成聯盟，制定計畫，在俄烏達成和平協議後提供基輔援助。

官員未透露哪些國家已表達加入意願，但指出「這顯示自願者聯盟願意召開會議，以及一些國家希望做出貢獻。」

官員表示：「目前仍處初步階段，局勢仍不斷變化。」

俄烏戰爭 俄羅斯 施凱爾 烏克蘭 英國

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