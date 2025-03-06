約有20國有意加入「援烏聯盟」 英國官員：目前仍處初步階段
英國官員今天與約20個國家會談，其中大多是歐洲和大英國協夥伴國家，這些國家有意加入所謂的「志願者聯盟」（coalition of the willing），以援助烏克蘭。
路透社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日宣布，英國、法國與一些國家將組成聯盟，制定計畫，在俄烏達成和平協議後提供基輔援助。
官員未透露哪些國家已表達加入意願，但指出「這顯示自願者聯盟願意召開會議，以及一些國家希望做出貢獻。」
官員表示：「目前仍處初步階段，局勢仍不斷變化。」
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