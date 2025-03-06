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消息人士：土耳其願考慮派兵參與 駐烏克蘭維和部隊

中央社／ 安卡拉5日綜合外電報導

1名土耳其國防部消息人士今天透露，未來若有國際維和部隊派駐烏克蘭，土耳其可能派兵參與。土國在北大西洋公約組織（NATO）成員國當中軍隊規模居第2大，僅次於美國。

路透社報導，這名人士在土耳其首都安卡拉告訴數名媒體記者：「關於是否參與維和任務，若土耳其認為這對於奠定區域穩定與和平有其必要性，便會加以考慮，也將與所有相關各方進行共同評估。」

歐洲主要軍事強國英國和法國皆提過，未來若俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，可能由1支國際維和部隊駐守烏克蘭來監督停火情況，兩國將派兵參與。華府則已表態不會派遣美軍。

基輔曾說，任何和平協議都必須有1支強大的地面部隊來提供安全保障。莫斯科雖已表明反對任何北約成員國部隊進駐烏克蘭，但美國總統川普（DonaldTrump）卻稱他認為俄羅斯可能會同意。

這位要求匿名的土耳其消息人士表示，有關土耳其是否派兵到烏克蘭仍停留在構想，尚未做出具體決定。

但這名人士強調，前提是烏克蘭與俄羅斯有必要先宣告彼此停火，而土耳其若參與維和部隊，起初應該也只會派遣非作戰單位以監督停火情況。

俄烏戰爭 俄羅斯 土耳其 烏克蘭

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