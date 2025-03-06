快訊

南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

捲王大陸案…北市刑大2警員改列被告 涉公文書登載不實複訊交保

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

逆轉拜登政策？川普擬撤銷逃亡美國合法身分 24萬烏克蘭人恐遣返

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
傳美國總統川普政府計畫撤銷約24萬在美烏克蘭公民的合法身分，這可能導致他們被納入快速遣返計畫。 美聯社
傳美國總統川普政府計畫撤銷約24萬在美烏克蘭公民的合法身分，這可能導致他們被納入快速遣返計畫。 美聯社

路透社引述美國高階官員與消息人士說法報導，美國總統川普政府計畫撤銷約24萬在美烏克蘭公民的合法身分，這可能導致他們被納入快速遣返計畫。這些人因俄烏戰爭而逃往美國。

路透社報導，此舉最快於4月實施。一旦實施，前總統拜登政府歡迎烏克蘭公民的政策將遭到徹底逆轉。

實際上，早在上週川普和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈口角之前，這項撤銷烏國人保護的計畫就已在著手進行。

消息人士表示，這是川普政府撤銷180萬移民合法身分計畫的一環。這些移民是經由拜登政府時期的臨時「人道假釋計畫」獲准入境。

針對上述報導，美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）表示，該部暫無消息宣布；白宮與烏克蘭大使館皆未回應置評請求。

川普1月20日就職當天簽署命令，要求國土安全部「結束各類假釋計畫」。

要求匿名的美國官員和消息人士告訴路透記者，川普政府計畫最快本月撤銷約53萬名古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉公民的假釋身分。

根據路透社所見的美國移民暨海關執法局（ICE）內部電郵，假釋身分遭取消的移民恐將面臨快速遣返程序。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 拜登 烏克蘭 移民

延伸閱讀

川普2度執政首次國會演說 3660萬人收看

美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

紐時：川普回任總統 許多中國人看到了美國文革

美國安局前主管：川普大裁員 對網路安全具毀滅性影響

相關新聞

逆轉拜登政策？川普擬撤銷逃亡美國合法身分 24萬烏克蘭人恐遣返

路透社引述美國高階官員與消息人士說法報導，美國總統川普政府計畫撤銷約24萬在美烏克蘭公民的合法身分，這可能導致他們被納入...

替澤倫斯基補破網？烏愛國者飛彈操作員、F-16飛官拍片感謝美國人

烏克蘭真理報5日報導，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮公開鬧翻後，副總統范斯受訪時宣稱，川普幾乎不曾感受到澤倫...

約有20國有意加入「援烏聯盟」 英國官員：目前仍處初步階段

英國官員今天與約20個國家會談，其中大多是歐洲和大英國協夥伴國家，這些國家有意加入所謂的「志願者聯盟」（coalitio...

出席歐盟緊急峰會與主席並肩 澤倫斯基致謝：烏克蘭不孤單

歐洲聯盟領袖今天在比利時首都布魯塞爾召開緊急高峰會，烏克蘭總統澤倫斯基為歐洲繼續力挺基輔表達謝意，並強調這意味抵抗俄羅斯...

串通逼宮澤倫斯基？ 烏克蘭在野領袖反對戰時舉行總統大選

英國天空新聞報導，烏克蘭兩名反對黨領袖都反對戰時舉行總統大選想法。前總統波羅申科（Petro Poroshenko）和反...

俄羅斯飛彈擊中烏克蘭飯店4死31傷 美英志工剛入住急逃生

1枚俄羅斯飛彈昨晚擊中烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）1家飯店，造成4人死亡、31人受傷。官員表示，救援人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。