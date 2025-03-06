出席歐盟緊急峰會與主席並肩 澤倫斯基致謝：烏克蘭不孤單

歐洲聯盟領袖今天在比利時首都布魯塞爾召開緊急高峰會，烏克蘭總統澤倫斯基為歐洲繼續力挺基輔表達謝意，並強調這意味抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭「並非孤軍奮戰」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪時與歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）並肩而立。

他說道：「我們不孤單，這讓我們非常感謝，而且這不僅是口頭支持而已…你們對烏克蘭人傳達強烈訊息，這相當重要。」

美聯社報導，美國總統川普政府示意歐洲得處理自身安全問題，並且停止對烏克蘭援助後，歐盟領袖今天在布魯塞爾召開緊急會議，商討如何迅速提高軍事預算。

長期以來，各界一直深信美國是可靠的安全夥伴，但這項認知在川普上任短短一個多月後，就因為他擁抱俄羅斯且不再支持烏克蘭而被推翻。

川普尋求施壓澤倫斯基展開談判結束俄烏戰爭，3日下令暫停對烏克蘭軍事支援，給這場歐盟峰會帶來緊迫性。