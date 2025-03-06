快訊

南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

捲王大陸案…北市刑大2警員改列被告 涉公文書登載不實複訊交保

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

出席歐盟緊急峰會與主席並肩 澤倫斯基致謝：烏克蘭不孤單

中央社／ 布魯塞爾6日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基受訪時，與歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔並肩而立。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基受訪時，與歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔並肩而立。 美聯社

歐洲聯盟領袖今天在比利時首都布魯塞爾召開緊急高峰會，烏克蘭總統澤倫斯基為歐洲繼續力挺基輔表達謝意，並強調這意味抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭「並非孤軍奮戰」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪時與歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）並肩而立。

他說道：「我們不孤單，這讓我們非常感謝，而且這不僅是口頭支持而已…你們對烏克蘭人傳達強烈訊息，這相當重要。」

美聯社報導，美國總統川普政府示意歐洲得處理自身安全問題，並且停止對烏克蘭援助後，歐盟領袖今天在布魯塞爾召開緊急會議，商討如何迅速提高軍事預算。

長期以來，各界一直深信美國是可靠的安全夥伴，但這項認知在川普上任短短一個多月後，就因為他擁抱俄羅斯且不再支持烏克蘭而被推翻。

川普尋求施壓澤倫斯基展開談判結束俄烏戰爭，3日下令暫停對烏克蘭軍事支援，給這場歐盟峰會帶來緊迫性。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

串通逼宮澤倫斯基？ 烏克蘭在野領袖反對戰時舉行總統大選

批賴清德輸澤倫斯基 賴士葆：烏克蘭至少會要安全保障

替澤倫斯基補破網？烏愛國者飛彈操作員、F-16飛官拍片感謝美國人

澤倫斯基幕僚長：與白宮國安顧問通話 美烏同意再會談

相關新聞

逆轉拜登政策？川普擬撤銷逃亡美國合法身分 24萬烏克蘭人恐遣返

路透社引述美國高階官員與消息人士說法報導，美國總統川普政府計畫撤銷約24萬在美烏克蘭公民的合法身分，這可能導致他們被納入...

替澤倫斯基補破網？烏愛國者飛彈操作員、F-16飛官拍片感謝美國人

烏克蘭真理報5日報導，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮公開鬧翻後，副總統范斯受訪時宣稱，川普幾乎不曾感受到澤倫...

約有20國有意加入「援烏聯盟」 英國官員：目前仍處初步階段

英國官員今天與約20個國家會談，其中大多是歐洲和大英國協夥伴國家，這些國家有意加入所謂的「志願者聯盟」（coalitio...

出席歐盟緊急峰會與主席並肩 澤倫斯基致謝：烏克蘭不孤單

歐洲聯盟領袖今天在比利時首都布魯塞爾召開緊急高峰會，烏克蘭總統澤倫斯基為歐洲繼續力挺基輔表達謝意，並強調這意味抵抗俄羅斯...

串通逼宮澤倫斯基？ 烏克蘭在野領袖反對戰時舉行總統大選

英國天空新聞報導，烏克蘭兩名反對黨領袖都反對戰時舉行總統大選想法。前總統波羅申科（Petro Poroshenko）和反...

俄羅斯飛彈擊中烏克蘭飯店4死31傷 美英志工剛入住急逃生

1枚俄羅斯飛彈昨晚擊中烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）1家飯店，造成4人死亡、31人受傷。官員表示，救援人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。