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串通逼宮澤倫斯基？ 烏克蘭在野領袖反對戰時舉行總統大選

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭前總統波羅申科2014年至2015年任內因資助烏東親俄分離主義而涉嫌叛國。他在2022年1月出席聽證會後走出法院大樓，向支持者致意。路透
烏克蘭前總統波羅申科2014年至2015年任內因資助烏東親俄分離主義而涉嫌叛國。他在2022年1月出席聽證會後走出法院大樓，向支持者致意。路透

英國天空新聞報導，烏克蘭兩名反對黨領袖都反對戰時舉行總統大選想法。前總統波羅申科（Petro Poroshenko）和反對黨領袖提摩申科（Yulia Tymoshenko）都表示，只有在實現和平後，才應舉行選舉。

政治新聞網Politico報導，三名烏克蘭議員和一名共和黨外交政策專家透露，四名川普親信日前密會烏克蘭總統澤倫斯基的政治對手，包含反對黨領袖提摩申科（Yulia Tymoshenko）及烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）所屬政黨的高層，討論烏國迅速舉行總統大選的可能性。

澤倫斯基上周拜訪白宮與川普吵翻，最終未能簽署礦產協議，事後美國國安顧問沃茲暗示，若要達成和平協議，澤倫斯基可能要下台，共和黨高層也發表相同看法。

川普先前曾稱澤倫斯基為「沒有選舉的獨裁者」，理由是烏克蘭自遭俄羅斯入侵以來從未舉行選舉，而澤倫斯基原本任期只到去年五月。這個說法常被俄羅斯克里姆林宮利用，試圖減弱澤倫斯基的合法性。

烏克蘭憲法不允許在戒嚴期間舉行選舉，而且要讓遭占領區人民和前線官兵投票都很困難。

波羅申科在社群媒體平台Telegram表示，選舉應在實現和平後才進行，且不遲於戰爭結束後的180天。

提摩申科則說，她的團隊「正與所有能協助盡早實現公正和平的盟友會談」，並表示不應在這個目標實現前舉行選舉。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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