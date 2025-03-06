替澤倫斯基補破網？烏愛國者飛彈操作員、F-16飛官拍片感謝美國人

烏克蘭真理報5日報導，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮公開鬧翻後，副總統范斯受訪時宣稱，川普幾乎不曾感受到澤倫斯基的尊重。烏軍的F-16戰機飛官與愛國者飛彈操作員因此拍片上傳社群媒體，感謝美國人民給予機會，有效保衛烏克蘭城市免受俄羅斯空襲。

根據報導，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）上校在臉書貼出了呼號「Karaya」的沃羅希洛夫（Vadym Voroshylov）錄製的影像，可見到F-16飛官在地面與飛行時手持標語，上面寫著「感謝美國人民支持，與烏克蘭站在一起，阻止俄羅斯」。

沃羅希洛夫則在自己的IG寫道，「親愛的美國人民，我的弟兄們，他們駕駛F-16戰機保衛烏克蘭，傳達了這些話，感謝能夠有效保護烏克蘭城市免受俄羅斯恐怖襲擊，保護烏克蘭的人民」。沃羅希洛夫說，「對我們來說，你們的幫助是我們為民主而戰的機會，非常感謝你們的支持。一起走向勝利！」

烏克蘭愛國者飛彈系統操作員隨即仿效沃羅希洛夫，呼籲美國民眾與烏克蘭站在一起。烏軍西方與南方空軍司令部分別上傳了影片，可見到其中一位操作員將同樣的標語貼在控制箱門內側，並用英語說「感謝所有美國人民為我們提供武器！感謝你們的支持，我們還活著，能夠保護我們的城市和住在那裡的平民。感謝美國人民！」。