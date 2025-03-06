美國暫停分享情報給烏克蘭 法國防長：我們正提供
美國曾是烏克蘭對抗俄羅斯侵略的最重要盟邦，但華府近日已經暫停與烏國分享軍事情報，法國國防部長勒克努今天則表示，巴黎正向基輔當局提供軍事情報。
法新社報導，基輔與華府的關係近日呈現戲劇性惡化後，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（JohnRatcliffe）昨天宣布，美國已經「暫停」與烏克蘭分享情報。
法國防長勒克努（Sebastien Lecornu）接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時說道：「我們擁有可以用來幫助烏克蘭人的情報資源。」
他還指出：「我們正提供（情報）給烏克蘭人。」
美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週在白宮發生公開爭執，之後美國就宣布暫停提供關鍵的軍事援助給烏克蘭。
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