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串通逼宮澤倫斯基？傳川普親信密會烏克蘭反對派 討論舉行總統大選

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）日前在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）準備簽署礦產協議卻不歡而散。法新社
美國總統川普（左）日前在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）準備簽署礦產協議卻不歡而散。法新社

政治新聞網Politico報導，三名烏克蘭議員和一名共和黨外交政策專家透露，四名川普親信日前密會烏克蘭總統澤倫斯基的政治對手，包含反對黨領袖提摩申科（Yulia Tymoshenko）及烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）所屬政黨的高層，雙方討論烏克蘭迅速舉行總統大選的可能。

澤倫斯基上周拜訪白宮與川普起爭執，最終未能簽署礦產協議便空手而回，事後美國國安顧問沃茲暗示，若要達成和平協議，澤倫斯基可能要下台，共和黨高層也發表相同看法。

報導指出，這些秘密討論的關鍵是，在俄烏達成臨時停火後、全面實施和平談判前，舉行總統大選。

美國政府對外不斷強調川普不會干涉烏克蘭內政，但是川普及其官員的作為卻恰恰相反。川普譴責澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，國家情報總監加巴德錯誤指控基輔取消選舉。

縱使川普陣營可能想透過選舉拉下澤倫斯基，但澤倫斯基仍然比提摩申科和波羅申科更受歡迎。

美烏會談破局後，英國民調機構Survation調查發現，澤倫斯基的支持度回血，達到約44%。至於最有利的競爭對手，烏克蘭前武裝部隊總司令、現駐英大使扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）則落後超過20個百分點。

波羅申科和提摩申科的支持度則分別僅有10%和5.7%。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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