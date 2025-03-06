美國對俄烏態度大變 讓印太盟友轉向中國？

（德國之聲中文網）川普上任後，美國對俄烏的立場轉變在國際上引起爭議：美國先是在聯合國跟俄羅斯同一陣線，又否定烏克蘭加入北約的可能，川普跟澤倫斯基甚至在白宮公開吵架，隨後美國暫緩對烏軍援，並停止共享情資。

歐洲國家的應對之道主要是擴大自身防衛支出，希望向川普展現歐洲願意對自己的安全投入更大心力，盼說服其繼續支持烏克蘭。亞洲地區的盟友則開始考量自身的優勢及戰略位置。

台灣對美信任度降低？

對於中國侵略台灣的可能性，川普一直迴避正面表態美國會不會出手助台；貿易上，川普也不只一次質疑台灣「搶走」美國半導體生意，威脅對台灣晶片加徵關稅。不過，這週台積電宣布在美加碼投資千億，部分觀點認為這是為了避免關稅。

台灣在野陣營質疑，台積電赴美投資可能讓台灣失去原來的優勢。台灣行政院長卓榮泰回應，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事」，並強調「台積電是台灣的台積電」，布局全球的前提是「根留台灣」。

這些發展掀起新一波「疑美論」。在台北街頭，有些台灣民眾向DW表示「從來不相信美國」、「不認為川普會幫台灣」，因此台灣必須設法「靠自己」。

川普的國防部次長提名人選柯伯吉（Elbridge Colby）5日表示，台灣對美國具有重要的國安利益。「如果失去台灣、台灣淪陷了，對美國利益會是一場災難。」他批評台灣政府國防預算低於GDP的3%太少，應該提高到大概10%。

台灣國防部長顧立雄則稱，看到美烏領袖不歡而散，讓台灣政府深刻體認到，不能只談價值，而不談國家利益。但他也說：「我相信美國不會放棄印太，因為這是他的核心利益。」

日韓強化合作？

日本和韓國分別約有5.5萬和2.4萬名美國駐軍，在安全上都高度仰賴美國。在鄰國中國、北韓、俄羅斯野心越來越大之際，日韓很難徹底拒絕跟美國往來。

天普大學東京校區亞洲研究主任金斯頓（Jeff Kingston）告訴DW，這兩國都在思考會不會也被美國「拋棄」，「落得烏克蘭的待遇」，命運操之於中國國家主席習近平手中。

因歷史因素，日韓之間長期以來亦敵亦友；然而，金斯頓表示：「無意間，川普可能增強了這兩國的團結，因為他們感受到川普反覆無常的外交帶來的威脅。」

美國大選前原本支持川普政策的日韓保守派人士，現在對他的決策越來越反感，擔心他們長期的盟友關係對川普來說沒什麼價值。

日本保守黨議員島田洋一向DW表示，如今他對川普很多政策都持保留態度，而且預期川普很快就會要求日本對駐日美軍付出更高的價碼。

島田說：「傳統的認知是，這些駐軍是為了促進華府的區域安全政策，但川普把他們當作從駐地國家獲得更多錢的工具……他知道日本無法跟中國或北韓達到安全上或其他的協議，所以我們沒有選擇，只能同意。我預期，他隨時會要求日本付出更多。」

東南亞將被拋棄？

在東南亞，有些政治人物和觀察家認為，川普對歐洲的態度，傳達出「美國轉向亞洲」更強烈的訊號。不過，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問學者阮克江（Khac Giang Nguyen）告訴DW，東南亞對這樣的前景不應太過樂觀。

儘管川普執政讓美中關稅戰風險升高，但有些專家研判，川普最終是想跟中國達成某種大交易、終結美中關係的緊張，而這會讓東南亞國家面對跟中國的爭端時孤立無援。

涉及南海主權爭端，近年菲律賓、越南等國跟中國緊張局勢不斷升級，因而更加仰賴美國的安全承諾。

馬尼拉智庫國際發展與安全合作組織（IDSC）研究員埃斯沛納（Joshua Espena）向DW指出，大部分東南亞國家尋求的是「志同道合的自主」（like-minded autonomy）。

以菲律賓為例，一方面會努力跟美國保持關係，一方面則加快步調強化自身國防實力，並擴大與日韓紐澳等區域盟友的安全合作。

埃斯沛納說，上述措施並非易事，尤其因為這些東南亞國家內部都有一些支持與中國友好的政治勢力。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所專家斯托裡（Ian Storey）告訴DW：「說到底，沒有任何國家能取代美國、扮演提供安全的角色，因此他們會咬緊牙關，寄望獲得最好的結果。」

南亞順位最低？

到目前為止，南亞看起來對川普政府來說不是首要之務。川普上個月曾會晤🇮🇳印度總理莫迪，同意加強雙方國防合作，但除了印度之外，美國對於跟🇵🇰巴基斯坦、🇦🇫阿富汗塔利班政權的關係，沒有談太多。

布魯金斯學會研究員阿夫扎爾（Madiha Afzal）說，川普上任對巴基斯坦最大的影響是發展援助資金被砍，包含協助阿富汗難民的資金。

中巴關係專家哈利德（Azeem Khalid）則認為，雖然川普難以預測，但巴基斯坦絕不能考慮放棄跟美國的夥伴關係。他研判，巴基斯坦可能尋求在美國和中國之間找到平衡，緩解風險，同時達到利益最大化。

（DW記者Srinivas Mazumdaru、Julian Ryall、Haroon Janjua、David Hutt對此文有貢獻）

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